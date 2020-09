Ένοπλοι υποστηρικτές της αστυνομίας συγκρούστηκαν χθες Σάββατο με διαδηλωτές κατά του ρατσισμού στο Λούισβιλ της πολιτείας Κεντάκι, λίγο πριν την έναρξη των διάσημων ιπποδρομιών Κentucky Derby, καθώς στις ΗΠΑ συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού.

Το απόγευμα εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία ως τον ιππόδρομο Churchill Downs φωνάζοντας «Κανένα ντέρμπι χωρίς δικαιοσύνη».

Ξεχωριστά περίπου 250 μέλη της πολιτοφυλακής NFAC που αποτελείται από Αφροαμερικανούς συγκεντρώθηκαν έξω από το Churchill Downs οπλισμένοι με τουφέκια.

Το Λούισβιλ έχει αναχθεί σε ένα από τα επίκεντρα των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται όλο το καλοκαίρι κατά του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων μετά τον θάνατο της 26χρονης Αφροαμερικανίδας Μπριόνα Τέιλορ, η οποία έπεσε νεκρή τον Μάρτιο από τα πυρά της αστυνομίας μέσα στο διαμέρισμά της.

Νωρίτερα χθες ομάδα αντιδιαδηλωτών, κρατώντας πιστόλια και τουφέκια, συνεπλάκη με μέλη του κινήματος Black Lives Matter. Η αστυνομία διέλυσε το συγκεντρωμένο πλήθος έπειτα από 45 λεπτά.

Μεταξύ των αντιδιαδηλωτών ήταν περίπου 250 υποστηρικτές της αστυνομίας, περιλαμβανομένου του Ντίλαν Στίβενς, γνωστού με το παρωνύμιο «Ο οργισμένος Βίκινγκ», που ισχυρίζεται ότι είναι επικεφαλής μιας ομάδας με το όνομα «Πατριώτες». Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, ο Στίβενς στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την αστυνομία, τον στρατό και το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Militia forms up on foot at Slugger Field. I’ll be going live again soon. pic.twitter.com/ZqnyCgpKC0

