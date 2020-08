Δεν θυμάμαι ούτε το πότε ούτε και το πώς και από ποιους άκουσα ή διάβασα για τη «σύνδεση του Πανεπιστημίου με τη Κοινωνία» ή για το «άνοιγμα στην αγορά» ή ακόμη, τα πιο πρόσφατα για την «ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας»… Εκείνο, όμως, που θυμάμαι καλά ήταν μια ανάρτηση στο site ενός Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών – του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών- για τις επιδόσεις στο πεδίο της εφαρμοσμένης νεανικής επιχειρηματικότητας δύο τελειόφοιτών του. Μια ανάρτηση που δίνει τις αναγκαίες και απαραίτητες απαντήσεις στη πράξη.

Η ανάρτηση είναι του περασμένου Μαρτίου (16 Μαρτίου 2020) και παρότι δεν καλύπτει και το «αίσιον τέλος», εν τούτοις λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ευθύνη ενός Πανεπιστημίου.

Αλλά, ας πούμε τα πράγματα με το όνομα τους. Δύο καλοί φίλοι, οι φοιτητές Διονύσης Μπίτας και Νίκος – Κυριάκος Παπασταύρος κέρδισαν με την ιδέα τους μια τοπική διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο του ετήσιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Η νίκη τους αυτή τους έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουν απευθείας στη 2η φάση του διαγωνισμού. Η τελική φάση στην οποία προκρίθηκαν με το σπαθί τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και η εκδήλωση για την ανακοίνωση – βράβευση των νικητών έγινε διαδικτυακά, εξ αποστάσεως. Ο Διονύσης και ο Νίκος-Κυριάκος – τα πρόσωπα της ΚΥΤΙΟΝ- βρέθηκαν αγκαλιά με το 2ο βραβείο του διαγωνισμού και με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Αλλά, ας επιστρέψουμε στην ανάρτηση στο site του Τμήματος ( Μάρτιος 2020).

Το κείμενο της ανάρτησης: “Δύο συνομήλικοι τελειόφοιτοι συμφοιτητές, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι Διονύσιος Μπίτας και Νίκος – Κυριάκος Παπασταύρος απέδειξαν στη πράξη ότι η τεχνολογία αιχμής μπορεί σήμερα να είναι ένας λόγος, αλλά ακόμα περισσότερο ένα ισχυρό κίνητρο για να επιστρέψει η νέα γενιά στα χωράφια και τις καλλιέργειες. Το μυστικό σε αυτή τη μετάβαση λέγεται «γεωργία ακριβείας».

Οι δύο τους, Πελοποννήσιοι στην καταγωγή, ο ένας από την Κορινθία και ο άλλος από την Ηλεία, κέρδισαν ένα από τα βραβεία του 1ου διαγωνισμού καινοτομίας & επιχειρηματικότητας με την ονομασία «Trikala Innovation Challenge enabled by Vodafone business» που έγινε στα Τρίκαλα, επίσης πήραν το 1ο βραβείο και το εισιτήριο για το FANext 2020 στην Ολλανδία στο 7ο Agrifood Masterclass που διοργάνωσε το Orange Grove που υλοποιήθηκε από το Centre for Value Creation του Wageningen University and Research με έδρα την Ολλανδία. Ο Διονύσης και ο Νίκος-Κυριάκος- έχουν συστήσει μια ομάδα που «ακούει» στο όνομα «ΚΥΤΙΟΝ» και με αυτό το σχήμα διαγωνίστηκαν στο Match & Develop a Startup που έγινε πέρυσι στη Πάτρα και κέρδισαν την 1η θέση και την πρόκριση τους στον 2ο γύρο του 10ου διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας όπου επίσης κέρδισαν και πλέον βρίσκονται στην τελική 10αδα του πανελλήνιου διαγωνισμού.

Το εγχείρημα των δύο φοιτητών εντάσσεται στο πλαίσιο διεξαγωγής της διπλωματικής τους εργασίας υπό την επίβλεψη του κου. Δημήτρη Τσιπιανίτη (ΕΔΙΠ), και του κου. Δημοσθένη Καζάκου (ΔΕΠ), μέλη του τομέα ΣΑΕ του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Με λίγα λόγια το εγχείρημα των δύο τελειόφοιτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών αφορά σε ένα ανταγωνιστικού κόστους σύστημα εφαρμογής σε γεωργικές καλλιέργειες με χρήση νευρωνικών δικτυών που είναι ικανό να προσφέρει φασματοσκοπική πρόβλεψη ασθενειών, να κάνει χρήσιμες τηλεμετρήσεις, να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί δεδομένα προκειμένου να λάβει αποφάσεις σχετικά με την άρδευση, την υδρολίπανση, παρέχοντας την αναγκαία ενημέρωση στο χρήστη μέσω γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας το οποίο δεν απαιτεί την παραμικρή τεχνογνωσία ανάγνωσης.

Στόχος και επιδίωξη της ομάδας «ΚΥΤΙΟΝ» είναι να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των αγροτών για την «Γεωργία Ακριβείας»”.

Απευθύνθηκα στον Διονύση και του ζήτησα ενημέρωση. Ανταποκρίθηκε. Το κείμενο που ακολουθεί είναι δικό του: “Αυτή την στιγμή έχουμε ολοκληρώσει το πρωτότυπο του ρομποτικού εναέριου συστήματος για θερμοκήπια και ετοιμάζουμε να τρέξουμε τρία paid projects στην Αμαλιάδα, σε μια περιοχή της Κρήτης και το Αγρίνιο για να έχουμε πραγματικά δεδομένα στις συναντήσεις με εκπροσώπους funds με στόχο ενός pre-seed round μέσα στους επόμενους μήνες”.

Ο Διονύσης μας έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για το βραβευμένο ΚΥΤΙΟΝ.

– Το ΚΥΤΙΟΝ Aeir είναι ένα εναέριο σύστημα που κινείται κατά μήκος ενός θερμοκηπίου ή μίας μικρής καλλιέργειας για μέτρηση συνθηκών μικροκλίματος και πρόβλεψη ασθενειών. Αντικαθιστά τα ακριβά και δύσκολα στην εγκατάσταση grid σενσόρων με ένα μικρό σε μέγεθος «κουτί» που μπορεί να διαχειριστεί την άρδευση και την υδρολίπανση με χρήση νευρωνικών δικτύων. Η ποιότητα και η ποσότητα της παραγωγής αυξάνεται, ενώ μειώνεται ο χρόνος που αφιερώνει ο καλλιεργητής σε αυτήν.

Για το τέλος, κράτησα τα λόγια του Διονύση για τη συμμετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία της Πάτρας. «Ήταν ο πρώτος διαγωνισμός που πήραμε μέρος. Δεν είχαμε σύστημα στα χέρια μας παρά μόνο ατελείωτα χαρτιά με μελέτες που κάναμε και όρεξη για δουλειά. Με την νίκη του bootcamp δουλέψαμε ασταμάτητα πρωί βράδυ και μέσα σε έξι μήνες τρέξαμε το πρώτο paid pilot και συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Η δεύτερη θέση στο τελικό του διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας και το χρηματικό έπαθλο μας δίνει την δυνατότητα να βελτιώσουμε το πρωτότυπο και να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό MVP που θα είναι πολύ κοντά στο προϊόν που πιστεύουμε οι πελάτες μας θα αγαπήσουν».