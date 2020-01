Αυξάνονται συνεχώς τα θύματα από την επιδημία της ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κοροναϊός στην Κινα, ενώ σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η Ευρώπη, μετά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε Γαλλία και Γερμανία.

Ο απολογισμός της επιδημίας ιογενούς πνευμονίας στην Κίνα έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 106 νεκρούς, ενώ στα κρούσματα προστέθηκαν σχεδόν 1.300 νέα με το σύνολό τους να ξεπερνά πλέον τα 4.000.

Μετά τη Γαλλία, στην οποία έχουν επιβεβαιωθεί τρία κρούσματα, η Γερμανία ήταν η δεύτερη χώρα που επιβεβαίωσε επισήμως το πρώτο κρούσμα του νέου κοροναϊου στο έδαφός της. Το μόνο θετικό είναι ότι και αυτό το νέο κρούσμα, αφορά πολίτη που είχε ταξιδέψει στην Κίνα και το «μετέφερε» στη Γερμανία. Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί στην Ευρώπη κρούσμα που να μεταδόθηκε από ασθενή που δεν είχε επαφή με τη χώρα της Ασίας.

Ερημη πόλη η Γουχάν

Ερημη πόλη θυμίζει η Γουχάν, όπου πρωτοεμφανίστηκε η επιδημία του κοροναϊού. Η πόλη έχει μπει σε καραντίνα ενώ υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας. Παράλληλα από τα 11 εκατομμύρια κατοίκων της Γουχάν, τα 5 χουν εγκαταλείψει την πόλη, σύμφωνα με το δήμαρχό της. Όσοι παραμένουν, μένουν σπίτια τους, ως μέσο πρόληψης.

Οι κάτοικοι της κινεζικής πόλης Γουχάν αφού πέσει το φως της ημέρας δίνουν «ραντεβού» στα μπαλκόνια τους και τραγουδούν τον ύμνο της Κίνας. «Μείνε δυνατή Γουχάν, θα τα καταφέρουν ακούγονται να φωνάζουν.

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.

But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.

Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl

— Minh Ngo (@minhtngo) January 27, 2020