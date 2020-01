Με την παρουσίαση των επιχειρημάτων των Δημοκρατικών κατά του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης στη Γερουσία για τη δίκη του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός Άνταμ Σιφ, ο επικεφαλής της κατηγορούσας αρχής, και η ομάδα του έχουν στη διάθεση τους τρεις μέρες για να ξεδιπλώσουν το κατηγορητήριό τους.

Μιλώντας για περίπου 2μιση ώρες, στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Σιφ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι οργάνωσε ένα «διεφθαρμένο» σχέδιο ώστε να πιέσει την Ουκρανία για να τον βοηθήσει να επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου.

Rep. Schiff on Pres. Trump's Ukraine call: "The counsel for the president would like you to think this is just about that call…They don't want you to look at the months that went into preparing for that call, or the months of pressure that followed." https://t.co/7Z5eOb25cx pic.twitter.com/jJnELnrqJH

