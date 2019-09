Ο Κάλουμ Χάντσον- Οντόι υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με την Τσέλσι, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνει κάτοικος Λονδίνου μέχρι το 2024.

Ο 19χρονος βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αχίλλειο τένοντα τον περασμένο Απρίλιο.

Ο Οντόι είπε μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου: «Είναι απίστευτο συναίσθημα. Είμαι πολύ χαρούμενος, καθώς είμαι από τα 8 μου στην Τσέλσι και πιστεύω πως αποτελεί το κατάλληλο κλαμπ για μένα. Θέλω να κατακτήσω όσο περισσότερα τρόπαια γίνεται».

Ο Άγγλος εξτρέμ επί Μαουρίτσιο Σάρι, ήταν απογοητευμένος από την αντιμετώπιση που είχε κι έτσι δεν έβαζε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, ωστόσο με τον Φρανκ Λάμπαρντ στην τεχνική ηγεσία η κατάσταση διαφοροποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Λονδρέζων, ο Καλούμ Χάντσον-Οντόι υπέγραψε νέο συμβόλαιο με εβδομαδιαίες αποδοχές που θα φτάσουν τις 135.000 ευρώ.

