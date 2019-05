Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο τραγικός απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα των ΗΠΑ.

Η αστυνομία έχει θέσει υπό κράτηση ως ύποπτο τον 22χρονο Τρίσταν ΆντριουΤέρελ, οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες και τέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Όπως μετέδωσε το CNN την ώρα της σύλληψής του χαμογελούσε στις κάμερες. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν φοιτητής στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 6μμ τοπική ώρα. Όταν οι αστυνομία έφτασε στο πανεπιστήμιο είδε πολλούς φοιτητές με τραύματα από σφαίρες. «Τρέξτε, κρυφτείτε, πολεμήστε. Μείνετε ασφαλείς», ήταν το μήνυμα του πανεπιστημίου στο Twitter.

NinerAlert: Shots reported near kennedy. Run, Hide, Fight. Secure yourself immediately. Monitor email and https://t.co/LxOefV3rbf

— UNCC OEM (@NinerAlerts) April 30, 2019