Μετά τη νίκη της Ντοράδος κόντρα στη Λεόνες Νέγκρος ο Μαραντόνα χόρεψε στα αποδυτήρια παρασύροντας και έναν παίκτη της ομάδας του

Μετά τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες με τη Ντοράδος (στη δεύτερη κατηγορία του Μεξικού), ο Ντιέγκο Μαραντόνα έφτασε σε σημείο να λικνίζεται στα αποδυτήρια της ομάδας του.

Παρέσυρε μάλιστα στο χορό και έναν παίκτη όπως φαίνεται στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. Είχε προηγηθεί η επικράτηση 2-0 κόντρα στη Λεόνες Νέγκρος.

Diego Maradona celebrating Dorados de Sinaloa's victory. 🕺🏻

He's the coach of the Mexican side. 🤣🇲🇽 pic.twitter.com/herRD8hXln

