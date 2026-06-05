Ο τρομερός Αλί που «σκέπασε» τους σούπερσταρ της Εθνικής Σουηδίας (vids)

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Ήταν μια πρώτης τάξεως πρόβα τζενεράλε εν όψει Μουντιάλ για τους Σουηδούς το φιλικό τεστ με την Εθνική μας στο Strawberry Arena. Το είπαν άλλωστε και μετά στις δηλώσεις τους για το πόσο ανταγωνιστικό ήταν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και πόσο καλό τους έκανε το δυνατό τεστ πριν μπουν το Σάββατο στο αεροπλάνο για το ταξίδι στο… American Dream.

Σαράντα χιλιάδες Σουηδοί βρέθηκαν στο στολίδι της Στοκχόλμης για να δουν την εθνική τους και μαζί, κυρίως, τα δύο μεγάλα «αστέρια», Γιόκερες και Ίσακ. Στο τέλος όμως αυτός που είσπραξε την αποθέωση ήταν ένας μικροκαμωμένο τύπος που εμφανίστηκε στο χορτάρι στο 62΄ στις αλλαγές του φιλικού.

Ο Ταχά Αλί, ο 27χρονος άσος, με καταγωγή από την Σομαλία, που κατέγραψε μόλις την 3η του συμμετοχή με τα χρώματα των Σουηδών αλλά φρόντισε να κάνει… κρότο. Και δεν ήταν μόνο μέσα στο γήπεδο όπου πραγματικά η εμφάνισή του ήταν για… μεταγραφή με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα που τον διακρίνει αλλά και στο… τρίτο ημίχρονο.

Ο Αλί ήταν το κεντρικό πρόσωπο του αγώνα, παρότι ο Μασούρας φρόντισε να του πάρει την δόξα με το… buzzer beater στο 95 για την ισοφάριση σε 2-2, με τους Σουηδούς δημοσιογράφους να τον «πολιορκούν» και να τον… ανακρίνουν. Ξέρετε πόση ώρα μίλαγε ο Αλί στην μικτή ζώνη;

Τουλάχιστον 25 λεπτά! Από δημοσιογράφο σε δημοσιογράφο! Ασταμάτητα. Ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση και στα αποδυτήρια της… Φράουλας της Στοκχόλμης. Ακόμη και από τους Γιόκερες και Ίσακ που και αυτοί εμφανίστηκαν για δηλώσεις και λογικά είχαν πολύ κόσμο γύρω τους, όχι όμως όσους ο απίθανος Αλί που λογικά θα τον δούμε και στο Μουντιάλ σε ενεργό ρόλο.