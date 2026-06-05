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Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Ιουνίου 2026, 07:55

Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

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Τη διενέργεια 4.000 επιτόπιων και προληπτικών ελέγχων σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και περιοχές της χώρας προγραμματίζει η ΑΑΔΕ φέτος, για να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, στην πρώτη γραμμή βρίσκονται τουριστικές και αστικές περιοχές με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και χρήση μετρητών, η εστίαση, η διασκέδαση, τα τουριστικά καταλύματα, το λιανεμπόριο, οι υπηρεσίες οχημάτων και το χονδρικό εμπόριο όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μη έκδοση ή έκδοση ανακριβών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Ποιοι θα ελεγχθούν από την ΑΑΔΕ

Η επιλογή των ελεγχόμενων βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου, διασταυρώσεις myDATA/POS/ΦΠΑ, ιστορικό παραβατικότητας και εποχικά χαρακτηριστικά υψηλής φορολογικής επικινδυνότητας με την αξιοποίηση δεδομένων από δηλώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, myDATA, POS και προηγούμενη φορολογική συμπεριφορά.

Ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής συγκεκριμένων επιχειρήσεων είναι χαμηλές δηλωθείσες εισπράξεις σε σχέση με POS, myDATA ή τζίρο κλάδου, συχνές ακυρώσεις αποδείξεων ή πιστωτικά τιμολόγια, μη διαβίβαση ή καθυστερημένη διαβίβαση παραστατικών, μεγάλη εποχική δραστηριότητα με χαμηλές δηλώσεις ΦΠΑ, ασυμφωνία αγορών–πωλήσεων, προηγούμενες παραβάσεις, έντονη παρουσία σε social media με χαμηλό δηλωθέν εισόδημα και μεγάλες αποκλίσεις σε σχέση με το μέσο όρο του τζίρου στο κλάδο.

Επισημαίνεται ότι τα ευρήματα των ελέγχων που έγιναν το 2025 δείχνουν ότι την υψηλότερη παραβατικότητα με ποσοστό 33,7% εμφάνισαν επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό όπως ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, βίλες, τουριστικά γραφεία, θαλάσσιες δραστηριότητες και ενοικιάσεις οχημάτων και σκαφών και ακολούθησαν η εστίαση με 32,4% και το λιανεμπόριο με 29,3% Επίσης εκτεταμένα κρούσματα μη απόδοσης του ΦΠΑ καταγράφηκαν στο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, φαρμάκων, και ειδών τεχνολογίας και μετάλλων.

Σε ποιες περιοχές θα γίνoυν έλεγχοι

Στο στόχαστρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και πιο συγκεκριμένα Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Ρόδος, Κως, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Χανιά, Ηράκλειο) και τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης η υλοποίηση των ελέγχων θα παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τη διασφάλιση της ορθής υλοποίησης του στόχου καθώς θα ελέγχεται όχι μόνο ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται, η ποιότητά τους, η γεωγραφική και κλαδική κατανομή τους, τα ευρήματα, τα ποσοστά παραβατικότητας και η αποτελεσματικότητα των κριτηρίων στόχευσης.

Όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό βασική επιδίωξη της φορολογικής διοίκησης είναι η αποτροπή φαινομένων μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης φορολογικών στοιχείων, απόκρυψης εσόδων ή μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων.

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