Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Πίτερς για να του ζητήσουν να μείνει
Ένα απίθανο γεγονός έλαβε χώρα στο σπίτι του Άλεκ Πϊτερς αφού δεκάδες οπαδοί του Ολυμπιακού τον επισκέφθηκαν και του ζήτησαν να παραμείνει στην ομάδα.
- Μετεωρίτης εξερράγη στα ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης, τρομάζοντας τις ΗΠΑ
- Τουριστικό πλοίο βυθίστηκε στη Μαρμαρίδα – Σώοι οι 148 επιβάτες και το πλήρωμα
- Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
- Γιορτή σήμερα 31 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Άλεκ Πίτερς διανύει την καλύτερή περίοδό του στον Ολυμπιακό, με τον Αμερικανό να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση αγωνιστικά ενώ με τους Ερυθρόλευκους πανηγύρισε την πολυπόθητη Euroleague την περασμένη Κυριακή στο «Telekom Center».
Ο 31χρονος φόργουορντ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά, ή αν θα συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του όπου θα βρει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής που είναι το ζητούμενο για εκείνον.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον αποθέωσαν στον πρώτο ημιτελικό της Stoiximan GBL με την ΑΕΚ στο ΣΕΦ, ενώ μετά τον δεύτερο ημιτελικό είπε στην πως: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπάρχει αγάπη ανάμεσα σε εμένα και τους οπαδούς. Νιώθω το πόσο με αγαπούν και με υποστηρίζουν. Δεν είναι εύκολο, ελπίζω να τους δώσω όσα μου δίνουν. Μακάρι να τους δώσουμε ακόμα ένα τρόπαιο».
Μάλιστα, μερίδα οργανωμένων δεν έμεινε μόνο στην αποθέωση στο γήπεδο, αλλά φαίνεται να επισκέφθηκε το σπίτι του Πίτερς στα Βόρεια Προάστια, για να τον ευχαριστήσει για όσα έχει προσφέρει στον σύλλογο και του ζητήσει να παραμείνει στην ομάδα.
Όπως ήταν λογικό, ο Αμερικανός και η σύζυγός του έμειναν έκπληκτοι από την εν λόγω κίνηση και τους ευχαρίστησαν για την αγάπη που του δείχνουν όλο αυτό το διάστημα που είναι παίκτης των «ερυθρόλευκων».
- Οι Σπερς εκθρόνισαν τους Θάντερ με MVP Γουεμπανιάμα και έφυγαν για τελικούς με τους Νικς (vid)
- Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Πίτερς για να του ζητήσουν να μείνει
- Μήτρου-Λονγκ: «Θέλω τίτλο με τον Άρη, σπίτι μου η Θεσσαλονίκη»
- ‘Ετσι αποθέωσε η Euroleague τον Πίτερς (vid)
- Η Άρσεναλ έχασε το Champions League χωρίς… ήττα
- Βίοι αντίθετοι: Οι παίκτες της Παρί γλεντούσαν και οι παίκτες της Άρσεναλ ήταν απαρηγόρητοι (vids)
- Η Παρί έχει στα «ραντάρ» της, το ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης
- Champions League: MVP ο Βιτίνια, ο Αντετοκούνμπο την απονομή (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις