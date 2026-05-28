sports
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
sports

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα ρεκόρ της Κρίσταλ Πάλας: Η «χρυσή» τριετία, το ευρω-ντεμπούτο με κούπα και η λονδρέζικη κυριαρχία
Conference League 28 Μαΐου 2026, 12:16

Τα ρεκόρ της Κρίσταλ Πάλας: Η «χρυσή» τριετία, το ευρω-ντεμπούτο με κούπα και η λονδρέζικη κυριαρχία

Η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε την 5η έκδοση του UEFA Conference League και πέτυχε μια σειρά ιστορικών ρεκόρ για το αγγλικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Το Conference League τελικά δεν είναι και τόσο… παίξε-γέλασε! Η πέμπτη κατά σειρά «έκδοση» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωση, κατέληξε για ακόμη μια φορά σε ομάδα της Premier League, με τους Άγγλους πλέον να μετρούν τρία τρόπαια. Το τελευταίο, το σήκωσε το βράδυ της Τετάρτης (27/5) η Κρίσταλ Πάλας, η οποία προστέθηκε έτσι στις Τσέλσι και Γουέστ Χαμ, για να ανεβάσει το αγγλικό ποσοστό κατάκτησης της εν λόγω διοργάνωσης στο 60%. Μοναδικές άλλες που το έχουν κατακτήσει, η Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο και φυσικά ο Ολυμπιακός.

Ωστόσο, αυτό το το αγγλικό ρεκόρ των 3/5 Conference δεν είναι το μοναδικό που πρόσφερε η νίκη της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Red Bull Arena της Λειψίας. Για την ίδια την Πάλας, το τρόπαιο αυτό, ολοκλήρωσε την πιο πετυχημένη διετία στα 121 χρόνια «ζωής» της. Με έτος ίδρυσης το 1905, οι «Αετοί» χρειάστηκε να περιμένουν ακριβώς 120 χρόνια για να κάνουν… σεφτέ στην τροπαιοθήκη τους. Και το κατάφεραν στην πιο πετυχημένη πλέον διετία τους, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο τους.

Η χρυσή εποχή Γκλάσνερ: «Σεφτές» και 3 τρόπαια σε 12 μήνες

Ο Αυστριακός τεχνικός που αποχαιρέτησε επισήμως την ομάδα μετά τον τελικό της Λειψίας, όπως είχε ανακοινώσει εδώ και μήνες ότι θα κάνει, είναι αυτός που ανέβασε επίπεδο την Πάλας.

YouTube thumbnail

Στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ανέλαβε μια ομάδα που μέχρι τότε πάλευε για την παραμονή στην Premier League, έχοντας τερματίσει στην 15η θέση την προηγούμενη χρονιά. Στην πρώτη του σεζόν στο «Σέλχαρστ Παρκ», η Πάλας μάζεψε 49 βαθμούς στην Premier League -αριθμός ρεκόρ- και τερμάτισε στο top-10 της βαθμολογίας για μόλις 2η φορά.

YouTube thumbnail

Τον επόμενο χρόνο πια, ήρθε η ώρα και για το πρώτο τρόπαιο, όταν στις 17 Μαΐου 2025, ο Γκλάσνερ οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι. Η 12η θέση στην Premier League ήρθε με νέο ρεκόρ βαθμών, τους 53.

YouTube thumbnail

Στις 10 Αυγούστου του 2025, σήκωσε και το δεύτερο τρόπαιο, μετά τη νίκη 3-2 επί της Λίβερπουλ στον τελικό του Community Shield.

Η 5η «Σταχτοπούτα» στην Ευρώπη με τρόπαιο

Έχοντας πια εξασφαλίσει από πέρσι την πρώτη της έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο φινάλε της τρίτης σεζόν της εποχής Γκλάσνερ, ήρθε τελικά και το μεγαλύτερο από τα τρία τρόπαια της Πάλας -με νέο ιστορικό επίτευγμα!

Η κατάκτηση του UEFA Conference League, σηματοδότησε το τρίτο τρόπαιό της σε διάστημα 12 μηνών. Με τον τίτλο αυτό, έγινε μόλις η 5η ομάδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που κατακτά τρόπαιο στο ντεμπούτο της στην Ευρώπη, μετά τη Βαλένθια (1962, Κύπελλο UEFA), τη Γουέστ Χαμ (1965, Κύπελλο Κυπελλούχων), τη Νιούκαστλ (1969, Κύπελλο UEFA) και τη Μαλίν (1988, Κύπελλο Κυπελλούχων).

Το λονδρέζικο… χατ-τρικ και οι 5 τροπαιούχοι της πόλης

Όπως προαναφέρθηκε, η Κρίσταλ Πάλας ανέβασε το ποσοστό της Αγγλίας στις κατακτήσεις του Conference στο εντυπωσιακό 60%, ωστόσο δεν αναφέρθηκε και το κοινό στοιχείο των ομάδων αυτών, δηλαδή η πόλη που εδρεύουν. Όλες φυσικά ανήκουν στην αγγλική πρωτεύουσα, το Λονδίνο, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι ένα άτυπο χατ-τρικ στον θεσμό με Κρίσταλ Πάλας, Τσέλσι και Γουέστ Χαμ να… σκοράρουν!

Επιπλέον όμως, η Πάλας ανέβασε και τον συνολικό αριθμό των λονδρέζικων ομάδων που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, οι οποίες πλέον είναι πέντε (σ.σ. Τσέλσι, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, Άρσεναλ, Κρίσταλ Πάλας).

Μαδρίτη, Μιλάνο, Λονδίνο

Συνολικά δε, τα λονδρέζικα ευρωπαϊκά τρόπαια έφτασαν τα 17 τον αριθμό, καταμετρώντας τις 5 βασικές ιστορικές διοργανώσεις, δηλαδή Champions League/Πρωταθλητριών, Europa League/Κύπελλο UEFA, Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Πρώτη στη λίστα είναι η Τσέλσι με 9 τρόπαια (2 Champions League, 2 Europa League, 1 Conference League, 2 Κυπελλούχων, 2 Σούπερ Καπ) και ακολουθούν Τότεναμ με 4 (3 Europa League/UEFA, 1 Κυπελλούχων), Γουέστ Χαμ με 2 (1 Κυπελλούχων, 1 Conference League) και Άρσεναλ (Κυπελλούχων) και Κρίσταλ Πάλας (Conference League) που έχουν από 1.

YouTube thumbnail

Με το τελευταίο τρόπαιο της Πάλας μάλιστα, το Λονδίνο μείωσε τη διαφορά στη λίστα των πόλεων με τις περισσότερες κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπαίων. Πρώτη φυσικά σε αυτή τη λίστα η Μαδρίτη με 30 κύπελλα, (Ρεάλ Μαδρίτης 23, Ατλέτικο Μαδρίτης 7) και δεύτερο το Μιλάνο με 20 τρόπαια (Μίλαν 14, Ίντερ 6).

Ισοφάρισε το ρεκόρ της η Αγγλία

Τέλος, αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο της Κρίσταλ Πάλας, σήμανε την ισοφάριση του προηγούμενου ρεκόρ του αγγλικού ποδοσφαίρου, αφού για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της UEFA, μια χώρα θα έχει 9 ομάδες στις διοργανώσεις της!

Πιο συγκεκριμένα, για τη σεζόν 2026-27, η Premier League θα έχει πέντε ομάδες στο Champions League (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Λίβερπουλ), τρεις στο Europa League (Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ), και μία στο Conference League (Μπράιτον).

Σημειώνεται ότι η έξτρα θέση στο Champions League κατακτήθηκε λόγω του φετινού συντελεστή της χώρας (σ.σ. είχε τους περισσότερους βαθμούς), ενώ η Κρίσταλ Πάλας που είχε τερματίσει 15η στο πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει στο Europa League ως κάτοχος του Conference League.

Η προηγούμενη σεζόν της Αγγλίας με 9 ομάδες στην Ευρώπη ήταν φυσικά αυτή που ολοκληρώνεται (2025/26), με 6 στο Champions League (Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ), 2 στο Europa League (Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ) 1 στο Conference League (Κρίσταλ Πάλας).

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

Υδρογονάνθρακες: Και στο Block 10 μπαίνει η Chevron

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Νιώθετε εξαντλημένοι; Μήπως φταίνε οι ήχοι που ακούτε καθημερινά

Economy
ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream sports
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Conference League 07.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε
Επικαιρότητα 28.05.26

Τσουκαλάς: Να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας – Η κυβέρνηση να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως δεσμεύτηκε

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βουλιαγμένης: Συνελήφθη 34χρονος που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό
Τι συνέβη 28.05.26

Απίστευτες σκηνές στη Βουλιαγμένης: 34χρονος καυγάδισε με άλλο οδηγό και τράβηξε πιστόλι

Σε βάρος του 34χρονου ο οποίος απείλησε με πιστόλι κρότου έτερο οδηγό στη Βουλιαγμένης, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων

Σύνταξη
Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο
ΕΛΑΣ 28.05.26

Τσίπρας: Μεγάλη η ανταπόκριση των πολιτών, θα φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο

Με σημαία τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, η ΕΛΑΣ απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και τους Ελληνες, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον ΑΠ. Μίλησε για συγκινητική ανταπόκριση με δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να έχουν ήδη υπογράψει. Στο πλευρό του η δικαστικός Μ. Λεπενιώτη που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, «διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη»

Σύνταξη
«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας
Ελλάδα 28.05.26

«Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία», απαντά το Νοσοκομείο Αττικόν για τα δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας

«Το Νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά και με ασφάλεια, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση», αναφέρει η ανακοίνωση - Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 26 Μαΐου, καταγράφηκαν 53 ύποπτα περιστατικά σε ασθενείς και προσωπικό

Σύνταξη
«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Η Λίβερπουλ είναι πιο κοντά στον Κουλιεράκη»

Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ ανοίγει τον δρόμο για μεταγραφικές εξελίξεις γύρω από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τη Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι πιο κοντά στην απόκτηση του.

Σύνταξη
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Μπορούμε να στηρίξουμε τη Λέσβο εφόσον το ζητήσει η Ελλάδα», λέει η Κομισιόν, μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ

«Η Κομισιόν μέσω του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι ξεκαθαρίζει στην απάντησή της ότι μπορεί να ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα στήριξης για τις απώλειες της αγοράς, να συγχρηματοδοτήσει αποζημιώσεις για πληγέντες κτηνοτρόφους, ακόμη και να διαθέσει άμεσα εμβόλια μέσω της ευρωπαϊκής τράπεζας αντιγόνων, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ελληνικές αρχές», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 28.05.26

Γιατί στην κυβέρνηση αισθάνονται ως κίνδυνο την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Οι κρυφές δημοσκοπήσεις του Μαξίμου αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς βλέπουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τι φοβούνται, σε τι ελπίζουν και ποια τακτική θα ακολουθήσουν απέναντί του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»
Φωτογραφίες - Βίντεο 28.05.26 Upd: 12:41

Στον Άρειο Πάγο ο Τσίπρας: Κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ – «Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία»

Μετά την παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο, ο πρώην πρωθυπουργός περνάει στο επόμενο βήμα καταθέτοντας την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άρειο Πάγο.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους
Μπάσκετ 28.05.26

Η απόφαση του Αταμάν με τους ξένους

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL με τον Εργκίν Αταμάν να αναμένεται να κάνει τις επιλογές του ενόψει των παιχνιδιών και για τους τελικούς.

Σύνταξη
«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»
Ποδόσφαιρο 28.05.26

«Αντίο» με αποθέωση από τον Χάαλαντ στον Γκουαρδιόλα: «Έκανες το μεγαλείο να μοιάζει φυσιολογικό»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια «χρυσή» δεκαετία και ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποχαιρέτησε τον Καταλανό τεχνικό, αποθεώνοντάς τον για την προσφορά του στην ομάδα.

Σύνταξη
Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης
Μάικ ο Ανθεκτικός 28.05.26

Ο αλκοολικός Μάικλ Μαλόι, η συνωμοσία των 3.500 δολαρίων και ένα θρίλερ στην εποχή της Μεγάλης Ύφεσης

Μια υπόθεση - θρίλερ, αυτή της δολοφονίας του Μάικλ Μαλόι, που οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα τέσσερα άτομα to 1934, ετοιμάζεται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη, μέσα από την ταινία Murdering Michael Malloy

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας
Media 28.05.26

MEGA Stories: Οι ιστορίες των παιδιών της Γάζας

Απόψε, στις 00.30, το MEGA Stories με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου μας παρουσιάζει τις αθέατες συνέπειες του πολέμου, αλλά και την ελπίδα που επιμένει μέσα στα συντρίμμια

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Πέμπτη 28 Μαϊου 2026
Cookies