Τα ρεκόρ της Κρίσταλ Πάλας: Η «χρυσή» τριετία, το ευρω-ντεμπούτο με κούπα και η λονδρέζικη κυριαρχία

Το Conference League τελικά δεν είναι και τόσο… παίξε-γέλασε! Η πέμπτη κατά σειρά «έκδοση» της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωση, κατέληξε για ακόμη μια φορά σε ομάδα της Premier League, με τους Άγγλους πλέον να μετρούν τρία τρόπαια. Το τελευταίο, το σήκωσε το βράδυ της Τετάρτης (27/5) η Κρίσταλ Πάλας, η οποία προστέθηκε έτσι στις Τσέλσι και Γουέστ Χαμ, για να ανεβάσει το αγγλικό ποσοστό κατάκτησης της εν λόγω διοργάνωσης στο 60%. Μοναδικές άλλες που το έχουν κατακτήσει, η Ρόμα του Ζοζέ Μουρίνιο και φυσικά ο Ολυμπιακός.

Ωστόσο, αυτό το το αγγλικό ρεκόρ των 3/5 Conference δεν είναι το μοναδικό που πρόσφερε η νίκη της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Red Bull Arena της Λειψίας. Για την ίδια την Πάλας, το τρόπαιο αυτό, ολοκλήρωσε την πιο πετυχημένη διετία στα 121 χρόνια «ζωής» της. Με έτος ίδρυσης το 1905, οι «Αετοί» χρειάστηκε να περιμένουν ακριβώς 120 χρόνια για να κάνουν… σεφτέ στην τροπαιοθήκη τους. Και το κατάφεραν στην πιο πετυχημένη πλέον διετία τους, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ στον πάγκο τους.

Η χρυσή εποχή Γκλάσνερ: «Σεφτές» και 3 τρόπαια σε 12 μήνες

Ο Αυστριακός τεχνικός που αποχαιρέτησε επισήμως την ομάδα μετά τον τελικό της Λειψίας, όπως είχε ανακοινώσει εδώ και μήνες ότι θα κάνει, είναι αυτός που ανέβασε επίπεδο την Πάλας.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ανέλαβε μια ομάδα που μέχρι τότε πάλευε για την παραμονή στην Premier League, έχοντας τερματίσει στην 15η θέση την προηγούμενη χρονιά. Στην πρώτη του σεζόν στο «Σέλχαρστ Παρκ», η Πάλας μάζεψε 49 βαθμούς στην Premier League -αριθμός ρεκόρ- και τερμάτισε στο top-10 της βαθμολογίας για μόλις 2η φορά.

Τον επόμενο χρόνο πια, ήρθε η ώρα και για το πρώτο τρόπαιο, όταν στις 17 Μαΐου 2025, ο Γκλάσνερ οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας, με 1-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι. Η 12η θέση στην Premier League ήρθε με νέο ρεκόρ βαθμών, τους 53.

Στις 10 Αυγούστου του 2025, σήκωσε και το δεύτερο τρόπαιο, μετά τη νίκη 3-2 επί της Λίβερπουλ στον τελικό του Community Shield.

Η 5η «Σταχτοπούτα» στην Ευρώπη με τρόπαιο

Έχοντας πια εξασφαλίσει από πέρσι την πρώτη της έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο φινάλε της τρίτης σεζόν της εποχής Γκλάσνερ, ήρθε τελικά και το μεγαλύτερο από τα τρία τρόπαια της Πάλας -με νέο ιστορικό επίτευγμα!

Η κατάκτηση του UEFA Conference League, σηματοδότησε το τρίτο τρόπαιό της σε διάστημα 12 μηνών. Με τον τίτλο αυτό, έγινε μόλις η 5η ομάδα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που κατακτά τρόπαιο στο ντεμπούτο της στην Ευρώπη, μετά τη Βαλένθια (1962, Κύπελλο UEFA), τη Γουέστ Χαμ (1965, Κύπελλο Κυπελλούχων), τη Νιούκαστλ (1969, Κύπελλο UEFA) και τη Μαλίν (1988, Κύπελλο Κυπελλούχων).

Το λονδρέζικο… χατ-τρικ και οι 5 τροπαιούχοι της πόλης

Όπως προαναφέρθηκε, η Κρίσταλ Πάλας ανέβασε το ποσοστό της Αγγλίας στις κατακτήσεις του Conference στο εντυπωσιακό 60%, ωστόσο δεν αναφέρθηκε και το κοινό στοιχείο των ομάδων αυτών, δηλαδή η πόλη που εδρεύουν. Όλες φυσικά ανήκουν στην αγγλική πρωτεύουσα, το Λονδίνο, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι ένα άτυπο χατ-τρικ στον θεσμό με Κρίσταλ Πάλας, Τσέλσι και Γουέστ Χαμ να… σκοράρουν!

Επιπλέον όμως, η Πάλας ανέβασε και τον συνολικό αριθμό των λονδρέζικων ομάδων που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο, οι οποίες πλέον είναι πέντε (σ.σ. Τσέλσι, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ, Άρσεναλ, Κρίσταλ Πάλας).

Μαδρίτη, Μιλάνο, Λονδίνο

Συνολικά δε, τα λονδρέζικα ευρωπαϊκά τρόπαια έφτασαν τα 17 τον αριθμό, καταμετρώντας τις 5 βασικές ιστορικές διοργανώσεις, δηλαδή Champions League/Πρωταθλητριών, Europa League/Κύπελλο UEFA, Conference League, Κύπελλο Κυπελλούχων και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Πρώτη στη λίστα είναι η Τσέλσι με 9 τρόπαια (2 Champions League, 2 Europa League, 1 Conference League, 2 Κυπελλούχων, 2 Σούπερ Καπ) και ακολουθούν Τότεναμ με 4 (3 Europa League/UEFA, 1 Κυπελλούχων), Γουέστ Χαμ με 2 (1 Κυπελλούχων, 1 Conference League) και Άρσεναλ (Κυπελλούχων) και Κρίσταλ Πάλας (Conference League) που έχουν από 1.

Με το τελευταίο τρόπαιο της Πάλας μάλιστα, το Λονδίνο μείωσε τη διαφορά στη λίστα των πόλεων με τις περισσότερες κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπαίων. Πρώτη φυσικά σε αυτή τη λίστα η Μαδρίτη με 30 κύπελλα, (Ρεάλ Μαδρίτης 23, Ατλέτικο Μαδρίτης 7) και δεύτερο το Μιλάνο με 20 τρόπαια (Μίλαν 14, Ίντερ 6).

Ισοφάρισε το ρεκόρ της η Αγγλία

Τέλος, αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο της Κρίσταλ Πάλας, σήμανε την ισοφάριση του προηγούμενου ρεκόρ του αγγλικού ποδοσφαίρου, αφού για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία της UEFA, μια χώρα θα έχει 9 ομάδες στις διοργανώσεις της!

NINE Premier League clubs will play European football next season It’s a joint-record 👇 — Premier League (@premierleague) May 27, 2026

Πιο συγκεκριμένα, για τη σεζόν 2026-27, η Premier League θα έχει πέντε ομάδες στο Champions League (Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα και Λίβερπουλ), τρεις στο Europa League (Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνμουθ και Σάντερλαντ), και μία στο Conference League (Μπράιτον).

Σημειώνεται ότι η έξτρα θέση στο Champions League κατακτήθηκε λόγω του φετινού συντελεστή της χώρας (σ.σ. είχε τους περισσότερους βαθμούς), ενώ η Κρίσταλ Πάλας που είχε τερματίσει 15η στο πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει στο Europa League ως κάτοχος του Conference League.

Η προηγούμενη σεζόν της Αγγλίας με 9 ομάδες στην Ευρώπη ήταν φυσικά αυτή που ολοκληρώνεται (2025/26), με 6 στο Champions League (Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Τότεναμ), 2 στο Europa League (Άστον Βίλα, Νότιγχαμ Φόρεστ) 1 στο Conference League (Κρίσταλ Πάλας).