Συγκλόνισε η μητέρα του Παρασκευά Άντζα: «Η αρρώστια τον καθάρισε σε 7 μήνες» (vid)
Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Παρασκευά Άντζα – «Δεν έχω σταματήσει να κλαίω», εξομολογείται.
Στο πένθος έχει βυθιστεί όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος, μετά τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα. Η οικογένεια του 49χρονου πρώην ποδοσφαιριστή περνά πολύ δύσκολες ώρες και η μητέρα του αδυνατεί να συνειδητοποιήσει την απώλεια του παιδιού της, ειδικά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εκφράζοντας τον βαθύ της πόνο.
Μιλώντας στο Star, ξέσπασε, περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει και συγκλονίζοντας με τα λόγια της.
«Το παιδί μου ήταν πάρα πολύ καλό. Πως του έτυχε αυτό το πράγμα. Τι αρρώστια ήταν αυτή που σε 7 μήνες τον καθάρισε… Από τη στιγμή που αρρώστησε, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Μου λένε να κάνω κουράγιο. Πόσο κουράγιο να κάνω;
Τα παιδιά τα αγαπούσε και έδινε και την ψυχή του για αυτά. Αν και ήταν χωρισμένος, από στεναχώρια το έπαθε αυτό το πράγμα».
