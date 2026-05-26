Η UEFA για τον Παρασκευά Άντζα: «Οι σκέψεις μας με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του»
Η συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκό Ομοσπονδία ποδοσφαίρου για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία μόλις 49 ετών.
Το ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό του Παρασκευά Άντζα και η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού σε ηλικία μόλις 49 ετών.
Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής έχασε τη «μάχη», έχοντας χτυπηθεί από τη σπάνια ασθένεια ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία το μεσημέρι της Τρίτης (26/05), τονίζει πως «…οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους και τους πρώην συμπαίκτες του, αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Αναλυτικά ανάρτηση UEFA για τον Παρασκευά Άντζα
«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών.
Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998.
Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».
We are saddened by the passing of former Greece international Paraskevas Antzas at the age of 49.
Antzas earned 26 caps for Greece and reached the UEFA European Under-21 Championship final in 1998.
Our thoughts are with his family, friends and former teammates at this difficult… pic.twitter.com/cmFLTudPLy
— UEFA (@UEFA) May 26, 2026
