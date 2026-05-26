Η UEFA για τον Παρασκευά Άντζα: «Οι σκέψεις μας με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του»

Το ποδόσφαιρο θρηνεί τον χαμό του Παρασκευά Άντζα και η UEFA εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Ο άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής έχασε τη «μάχη», έχοντας χτυπηθεί από τη σπάνια ασθένεια ALS (πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα).

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία το μεσημέρι της Τρίτης (26/05), τονίζει πως «…οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους και τους πρώην συμπαίκτες του, αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Αναλυτικά ανάρτηση UEFA για τον Παρασκευά Άντζα

«Εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Ελλάδας, Παρασκευά Άντζα, σε ηλικία 49 ετών.

Ο Άντζας κατέγραψε 26 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 21 το 1998.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους πρώην συμπαίκτες του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».