Πώς αντέδρασε ο Ντέκλαν Ράις μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ (vid)

Η Γουέστ Χαμ, μπορεί να νίκησε με επιβλητική εμφάνιση τη Λιντς με 3-0, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη παραμονή της στην Premier League μετά τη νίκη της Τότεναμ επί της Έβερτον και ο πρώην παίκτης των «σφυριών και νυν της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις είχε μια πολύ ιδιαίτερη αντίδραση στην είδηση του υποβιβασμού.

Ο πρώην παίκτης της Γουέστ Χαμ, μπορεί να μεταπήδησε από τη μία ομάδα το καλοκαίρι του 2023 για το ποσό ρεκόρ των 116 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η καρδιά του δεν έπαψε ποτέ να χτυπά για τη Γουέστ Χαμ.

Η αντίδραση του Άγγλου διεθνή τα λέει όλα, καθώς αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά την αναμέτρηση απέναντι στη Κρύσταλ Πάλας αντιλήφθηκε ότι η ομάδα του δυτικού Λονδίνου αποχαιρέτησε την Premier League και δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του.

Δείτε πως αντέδρασε ο Ράις όταν έμαθε για τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ: