Πώς αντέδρασε ο Ντέκλαν Ράις μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ (vid)
Ο Ντέκλαν Ράις δεν έχει βγάλει από τη καρδιά του την Γουέστ Χαμ, με την αντίδραση του μετά τον υποβιβασμό της να το αποδεικνύει.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Γουέστ Χαμ, μπορεί να νίκησε με επιβλητική εμφάνιση τη Λιντς με 3-0, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη παραμονή της στην Premier League μετά τη νίκη της Τότεναμ επί της Έβερτον και ο πρώην παίκτης των «σφυριών και νυν της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις είχε μια πολύ ιδιαίτερη αντίδραση στην είδηση του υποβιβασμού.
Ο πρώην παίκτης της Γουέστ Χαμ, μπορεί να μεταπήδησε από τη μία ομάδα το καλοκαίρι του 2023 για το ποσό ρεκόρ των 116 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η καρδιά του δεν έπαψε ποτέ να χτυπά για τη Γουέστ Χαμ.
Η αντίδραση του Άγγλου διεθνή τα λέει όλα, καθώς αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο μετά την αναμέτρηση απέναντι στη Κρύσταλ Πάλας αντιλήφθηκε ότι η ομάδα του δυτικού Λονδίνου αποχαιρέτησε την Premier League και δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευση του.
Δείτε πως αντέδρασε ο Ράις όταν έμαθε για τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ:
@primegamesnaps Declan Rice reacting to West Ham getting relagated 🥺 #Arsenal #PremierLeague #WestHam #fypp #fypppppppppppppp ♬ original sound – ☆
- Τι ανέβασε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακο (pic)
- Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε στο πάρτι για το ευρωπαϊκό με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού (pics)
- Τι απάντησε ο Πίτερς για το μέλλον του
- Πώς αντέδρασε ο Ντέκλαν Ράις μετά τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ (vid)
- Ο Ολυμπιακός και η καλημέρα με Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Λαρεντζάκη και την κούπα της Euroleague (pic)
- Μάης 2024 – Μάης 2026: Τρία θρυλικά χρόνια, δύο ευρωπαϊκά… εντός έδρας και 37 τρόπαια
- O απίθανος Εβάν Φουρνιέ – Όλοι οι πόντοι του MVP στον μεγάλο τελικό (vid)
- «Χρυσός» ο 37ος ελληνικός τελικός στα Κύπελλα Ευρώπης μπάσκετ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις