«Ο Νίκολιτς και ο Λουτσέσκου υποψήφιοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας»
Ο Μάρκο Νίκολιτς φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας ενώ δυνατά παίζει και το όνομα του Ραζβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με τους Τούρκους.
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Μπεσίκτας μετά από ακόμα μία κακή σεζόν και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, έχει πολύ ψηλά στη λίστα της τους Μάρκο Νίκολιτς και Ραζβάν Λουτσέσκου.
Βάσει των όσων αναφέρει το «medyasiyahbeyaz.com», ο Νίκολιτς είναι αυτή την στιγμή η βασική επιλογή του κλαμπ. Από την άλλη, η «Fanatik» τονίζει πως Λουτσέσκου είναι θετικός να πάει στην Μπεσίκτας, η οποία όμως δεν έχει διάθεση να πληρώσει τη ρήτρα των 4 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του Ρουμάνου.
Ο Νίκολιτς και οι εναλλακτικές για την Μπεσίκτας
Φιλίπε Λουίς και Άγγελος Ποστέκογλου ήταν σύμφωνα με το «medyasiyahbeyaz.com» οι πρώτοι στόχοι, ωστόσο οι δύο περιπτώσεις υποχώρησαν και η συγκεκριμένη ιστοσελίδα υποστηρίζει πως ο προπονητής της ΑΕΚ είναι πλέον πρώτη επιλογή.
Μέσα στη μέρα αναμένεται συνάντηση μεταξύ του προέδρου, Σερντάλ Αντάλι και του διευθυντή ποδοσφαίρου, Έντερ Όζεν και εκεί θα παρθούν οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα της ομάδας. Οι Τούρκοι στέκονται στο ρεπορτάζ τους σε όσα έχει καταφέρει στην καριέρα του ο Νίκολιτς και φυσικά στο πρωτάθλημα που κατέκτησε φέτος με την ΑΕΚ.
Θυμίζουμε βέβαια πως ο Σέρβος τεχνικός έχει συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα με την Ένωση και ο ίδιος δεν έχει κρύψει ότι απολαμβάνει τη δουλειά του στον Δικέφαλο.
- «Ο Νίκολιτς και ο Λουτσέσκου υποψήφιοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας»
