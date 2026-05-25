Η Euroleague αποθέωσε τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά: «Εδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική» (vid)
Η Euroleague με ανάρτησή της στα social media αποθέωσε τον κόσμο στον Πειραιά, που πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.
- Σοκ: 12χρονος εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε ποταμό - Συνελήφθη ένας 16χρονος
- Αυτόνομο λεωφορείο στη Σουηδία έκανε ντεμπούτο με τρακάρισμα
- Κοζάνη: Σε 73χρονο που είχε εξαφανιστεί φαίνεται ότι ανήκει η σορός που βρέθηκε σε λίμνη
- Πανελλαδικές 2026: Τηλεφωνική γραμμή 1550 ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους ενεργοποιεί το υπ. Παιδείας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μια μαγική νύχτα έζησαν οι παίκτες και οι οπαδοί του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση της Euroleague, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αλλά και σε διάφορες περιοχές. Μάλιστα, με ανάρτησή της στα social media η διοργανώτρια αρχή αποθέωσε τα όσα έγιναν, με συγκλονιστικό βίντεο.
«Eδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική. Για τον Ολυμπιακό δεν είναι απλώς ένα άθλημα. Εικόνες από τον Πειραιά μετά τον αγώνα, με οπαδούς και παίκτες να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να γιορτάσουν. Πλάνα από drone από τις σκηνές μετά τον αγώνα στον Πειραιά, με τους οπαδούς και τους παίκτες να γιορτάζουν ενωμένοι», αναφέρει χαρακτηριστικά η Euroleague.
Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο της Euroleague
It’s a different culture here. This isn’t just a sport for @Olympiacos_BC
Drone scenes from the aftermath in Piraeus, with fans and players uniting to celebrate.#F4GLORY pic.twitter.com/xwhHgJThdP
— EuroLeague (@EuroLeague) May 25, 2026
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ έφυγε 8 εκατομμύρια ευρώ πλουσιότερος
- Το story του Βεζένκοφ με το τραπεζάκι και τo τρόπαιο της Euroleague (pic)
- Η Euroleague αποθέωσε τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά: «Εδώ η κουλτούρα είναι διαφορετική» (vid)
- Δεν το πίστευε ο Μπλόσομγκεϊμ: «Δεν είναι ο Άλεκ Πίτερς ο MVP;»
- Νέα σενάρια από το εξωτερικό: «Θέλει και τον Μπράξτον Κι ο Ολυμπιακός» (vids)
- Τζόκοβιτς για την κατάκτηση της Euroleague: «Συγχαρητήρια στα αδέρφια μας από τον Πειραιά»
- «Ο Νίκολιτς και ο Λουτσέσκου υποψήφιοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας»
- Τελεσίγραφο της Βαλένθια σε Μοντέρο για νέο συμβόλαιο: «Πρέπει να αποφασίσει μέχρι τέλος Μαΐου…»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις