Η Dara έστειλε μήνυμα στον Βεζένκοφ μετά τη κατάκτηση της EuroLeague (pic)
Η Dara, έδωσε τα συγχαρητήρια της στον Σάσα Βεζένκοφ μετά τη κατάκτηση της Euroleague.
- Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα «φαντάσματα» στην τουρκική μαφία - Δύο συλλήψεις
- Θρίλερ στην Κοζάνη: Βρέθηκε νεκρός άνδρας σε λίμνη - Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο
- Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,18 δισ. στο πρώτο τετράμηνο του 2026
- Κρήτη: Σε ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Μετά τη κατάκτηση της Euroleague, στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται ο MVP της regural season, Σάσα Βεζένκοφ με μηνύματα αποθεωτικού χαρακτήρα να φτάνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης.
Ανάμεσα σε αυτούς που εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τον Βεζέκοφ είναι και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara η οποία δεν έκρυψε το πόσο περήφανη αισθάνεται για τον συμπατριώτη της.
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια είχε στείλει και μήνυμα στήριξης στον Σάσα και πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού με το αποτέλεσμα να τη δικαιώνει, καθώς ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που κατέκτησε τη Euroleague.
Λίγο μετά την κατάκτηση του τίτλου, η Dara επανήλθε με νέο μήνυμα μέσω Instagram, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συγχαρητήρια πρωταθλητή, καλά νέα για μια καλή βραδιά…».
Δείτε την ανάρτηση της Dara για τον Βεζένκοφ:
- Ο Μέσι έφυγε με ενοχλήσεις από το τελευταίο ματς της Ίντερ Μαϊάμι – Αγωνία για το Μουντιάλ (pic, vid)
- Η Apple μετέδωσε αγώνα του MLS γυρισμένο εξ ολοκλήρου με iPhone
- Αυτή είναι η ασθένεια που έπασχε ο Παρασκευάς Άντζας – Τι είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα (ALS)
- Τα συλλυπητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του Παρασκευά Άντζα (pic)
- Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Παρασκευάς Άντζας
- Η Dara έστειλε μήνυμα στον Βεζένκοφ μετά τη κατάκτηση της EuroLeague (pic)
- Τι ανέβασε η σύντροφος του Κέντρικ Ναν μετά την κατάκτηση του ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακο (pic)
- Ο Μπαρτζώκας εμφανίστηκε στο πάρτι για το ευρωπαϊκό με την επετειακή φανέλα του Ολυμπιακού (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις