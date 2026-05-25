Αντετοκούνμπο: «Εκπληκτική η ατμόσφαιρα – Η Euroleague πρέπει να κάνει το Final Four κάθε χρόνο στην Αθήνα!»
O Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο ΟΑΚΑ, ζητώντας από τη Euroleague να πραγματοποιεί κάθε χρόνο το Final Four στην Αθήνα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στην Ελλάδα και το «Telekom Center» για να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης.
O «Greek Freak» αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα του γηπέδου τονίζοντας πως δεν έχει δει ποτέ κάτι ανάλογο σε διοργάνωση.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
«Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Πιστεύω και αυτή είναι η άποψή μου ότι η Euroleague πρέπει να φέρνει κάθε χρόνο στην Αθήνα το Final Four.
Έχω βρεθεί και δει πολλά Final Four αλλά δεν έχω δει ποτέ ατμόσφαιρα σαν και αυτήν. Οπότε η Ευρωλίγκα θα πρέπει να σκεφτεί να φέρνει κάθε χρόνο στην Αθήνα το Final 4 διότι αυτή ήταν η πιο απίστευτη ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί».
