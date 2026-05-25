Ανακουφισμένος και πανευτυχής ο Κόρι Τζόσεφ: «Εκπληκτικό που έπαιξα αυτό τον ρόλο»
Ο Κόρι Τζόσεφ ήταν πανευτυχής με την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό και τον ρόλο που κατάφερε να παίξει στους «ερυθρόλευκους».
- Ο στρατός της Νιγηρίας διέσωσε 92 άτομα που είχαν απαχθεί από τζιχαντιστές μαχητές
- Γιορτή σήμερα 25 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν, ενώ οι αγορές ποντάρουν σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος
- Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ξαναγράφει τους κανόνες του internet
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε την Euroleague για 4η φορά στην ιστορία του.
Ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στο ματς, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης ανέφερε:
«Αισθάνομαι φανταστικά. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ήμουν μια προσθήκη προς το τέλος της σεζόν. Παίζοντας έναν συγκεκριμένο ρόλο σε αυτόν τον τίτλο ήταν εκπληκτικό. Ο Τρέι Λάιλς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μας έβαλε πολλά προβλήματα στον τελικό».
Ο Τζόσεφ αγωνίστηκε για 16:15 λεπτά, έχοντας 1/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάσει στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.
- Ανακουφισμένος και πανευτυχής ο Κόρι Τζόσεφ: «Εκπληκτικό που έπαιξα αυτό τον ρόλο»
- Σκαριόλο: «Μικρές λεπτομέρειες έπαιξαν ρόλο… – Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός»
- Με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά οι πρωταθλητές Ευρώπης (pics)
- Τα συγχαρητήρια του Νίκου Γκάλη στον Ολυμπιακό: «Κάθε επιτυχία να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)
- Μπαρτζώκας: «Θέλω να αφιερώσω την κούπα σε ένα αγαπημένο άνθρωπό μας…»
- Ξυπόλητος ο Χολ: Πού έδωσε τα παπούτσια του ο Αμερικανός
- Φουρνιέ: «Θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό»
- Βασιλιάς της Ευρώπης ο Θρύλος – «Κάηκε» ο Πειραιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις