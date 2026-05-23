Οι αθλητικές μεταδόσεις (23/5): Πού θα δείτε το φινάλε της La Liga και ματς της Serie A
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/5)
Σημαντικά ματς και στο σημερινό (23/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζει το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, για το Πρωτάθλημα Χάντμπολ Γυναικών και τα ματς σε La Liga και Serie A.
09:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS2
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS3
11:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS4
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σιαμέν, Κίνα
14:30 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ
15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο
15:00 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 Γενεύη
16:45 Novasports 4HD Team 3SSB – Μπαρτσελόνα Adidas NextGen EuroLeague Finals
17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπρέογκαν ACB Liga Endesa
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Ίντερ Serie A
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τριέστε – Μπρέσια Lega Basket Serie A
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Πίζα Serie A
22:00 Novasports Extra 1 Μαγιόρκα – Οβιέδο La Liga
22:00 Novasports Prime Βαλένθια – Μπαρτσελόνα La Liga
22:00 Novasports Start Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
22:00 Novasports 6HD Τζιρόνα – Έλτσε La Liga
22:00 Novasports 5HD Χετάφε – Οσασούνα La Liga
22:00 Novasports 4HD Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
22:00 Novasports 3HD Μπέτις – Λεβάντε La Liga
22:00 Novasports 2HD Θέλτα – Σεβίλλη La Liga
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga
