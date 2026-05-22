Ολυμπιακός: Απίθανο πάρτι στο κατακόκκινο «Τ-Center» (vids)
«Και μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρουμε το ευρωπαϊκό», τραγουδούν οι 14 χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού που το έκαναν ΣΕΦ και ετοιμάζονται για την Κυριακή του τελικού.
Δεν χρειάστηκε καν να περιμένουν το φινάλε του αγώνα. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα φρόντισαν να… λήξουν τον ημιτελικό με την Φενέρ από νωρίς. Ούτε άγχος, ούτε πίεση, μίνι η διαφορά έμενε να φανεί και η εξέδρα με τους 14 χιλιάδες ερυθρόλευκους που ήταν παντού στο γήπεδο πήρε φωτιά.
Το ένα σύνθημα ακολουθούσε το άλλο, με φόντο τι άλλο; Την κούπα που φαίνεται πλέον να έρχεται. Ο Πιτερς που έκανε ματσαρά έδειξε τα προσεχώς μαζί με την αρμάδα του Μπαρτζώκα που δεν μπορεί να σταματήσει πλέον. Την Κυριακή περιμένει τους Ισπανούς, όποια ομάδα και αν είναι.
Στο δικό του ΟΑΚΑ για να πάρει το 4ο ευρωπαϊκό που δικαιούται. Μέσα στο σπίτι του αιώνιου του αντιπάλου, ένα σενάριο ιδανικό για τον κόσμο που τραγουδάει για τη μεγάλη νίκη και περιμένει τα καλύτερα την Κυριακή. «Και μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρουμε το ευρωπαϊκό», φώναζαν άλλωστε αποθεώνοντας την ομάδα σε μια ονειρεμένη βραδιά με τον κόσμο να δίνει το ρεσιτάλ του μαζί με τους παίκτες του Μπαρτζώκα. Ραντεβού την Κυριακή για την κούπα όπως όλοι τραγουδούν εδώ και λίγα λεπτά.
Το πάρτι στο «Τ-Center» από τον κόσμο του Ολυμπιακού:
