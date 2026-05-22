Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου
Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου το Σάββατο 23 Μαΐου θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ και στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η.
- Στο Προεδρικό Μέγαρο η πριγκίπισσα Άννα – Συναντήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τασούλα
- Γιατί στην Ιρλανδία του πρώιμου Μεσαίωνα υπήρχαν νόμοι για τις μέλισσες;
- Πώς αντιμετώπισε η Ευρώπη την ενεργειακή κρίση - Γιατί η Ελλάδα επέλεξε το Fuel Pass
- Διέταξε το κλείσιμο φιλελεύθερου πανεπιστημίου ο Ερντογάν – Το μέλλον των φοιτητών του İstanbul Bilgi
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το Σάββατο 23 Μαϊου θα διεξαχθεί η μεγάλη γιορτή του επίσημου εργασιακού Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τύπου, το οποίο διοργανώνει επί 25 συναπτά χρόνια, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ, στο δημοτικό στάδιο της Καλλιθέας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ».
Ο μαραθώνιος της διοργάνωσης των πιστοποιημένων αθλούμενων εργαζόμενων των μέσων ενημέρωσης ολοκληρώνεται σε μία χρονιά αφιερωμένη στα «100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε».
Στον Τελικό Κυπέλλου Τύπου «Γιάννης Διακογιάννης» με ώρα έναρξης στις 16:00 θα αναμετρηθούν οι ομάδες GREEN PIXEL – περιοδικό ΙΠΠΑΣΙΑ.
Στον μεγάλο τελικό του Πρωταθλήματος στις 18:15 θα αγωνιστούν οι ομάδες KINGBET – Σ.Ε.Η. (ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ) με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του νικητή.
Οι αρμόδιοι σας περιμένουν στη μεγάλη γιορτή του εργασιακού ποδοσφαίρου των εργαζομένων του Τύπου.
Το ταξίδι συνεχίζεται…
- Έφτασε και η Φενέρμπαχτσε στο γήπεδο
- Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο T-Center» (vid)
- Άρχισε να… κοκκινίζει: Στις θέσεις τους οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού (vids)
- Έφτασε στο «T-Center» ο Ολυμπιακός (pics)
- Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε το τέλος εποχής: Αποχωρεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα
- Ολυμπιακός: Αυτή είναι η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε
- Όλα είναι έτοιμα για τους τελικούς αγώνες στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου
- Live από το «T-Center»: Η αντίστροφη μέτρηση για το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις