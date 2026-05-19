O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Εθνικό στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Εθνικό στο Παπαστράτειο (19/5, 17:00) για το πρώτο παιχνίδι των ημιτελικών του πρωταθλήματος.
Μετά την πρόκριση στο Final-4 του Champions League στην Μάλτα, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» των ημιτελικών του πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη (19/5) στις 17:00 (MEGA News), τα κορίτσια του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν τον Εθνικό, τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, για τον πρώτο ημιτελικό των playoffs της Water Polo League, με στόχο το 1-0 στη σειρά και το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των τελικών.
«Να κατακτήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει»
Φωτεινή Τριχά: «Αύριο, αρχίζει η ημιτελική σειρά με τον Εθνικό. Είναι μια δυνατή ομάδα, με αξιόλογη πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα παιχνίδια που έρχονται. Είμαστε στην τελική φάση της σεζόν και όλοι αυτή την περίοδο περιμένουμε, για να αρχίσουμε βήμα-βήμα να κατακτούμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτό είναι το κίνητρό μας, η επίτευξη των στόχων που έχουμε».
