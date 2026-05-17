Φινάλε στα play-offs της Super League: Κορυφώνεται η μάχη για τη 2η θέση
Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ολυμπιακό, την ώρα που ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον ΠΑΟΚ, στο φινάλε των play-offs της Super League.
Φινάλε απόψε στα πλέι οφ της Super League με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής του μίνι πρωταθλήματος. Στις 19:30 η ΑΕΚ θα υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Ολυμπιακό ενώ την ίδια ώρα στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
Όσον αφορά στην ουσία της υπόθεσης, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη μάχη της δεύτερης θέσης. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει το πάνω χέρι και με νίκη επί της ΑΕΚ θα σφραγίσει την παρουσία του στα προκριματικά του Champions League.
Για να είναι δεύτερος ο ΠΑΟΚ θέλει δική του νίκη και να μη φύγουν με διπλό από την έδρα της Ένωσης οι Πειραιώτες. Γιατί ακόμα και με ισοπαλία στην «Allwyn Arena», ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία και θα πάρει τη δεύτερη θέση. Όσο για τον Παναθηναϊκό, θέλει να αποχαιρετήσει με νίκη γοήτρου την ιστορική του έδρα.
Από εκεί και πέρα βέβαια, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τη φιέστα που θα ακολουθήσει μετά το παιχνίδι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει τη νίκη για να κλείσει ιδανικά μία ονειρική για εκείνη σεζόν, σε ένα βράδυ που αναμένεται ατελείωτο για τους «κιτρινόμαυρους» που θα στεφθούν πρωταθλητές για 14η φορά στην ιστορία τους.
Όσον αφορά στα αγωνιστικά, οι Στρακόσα και Γκατσίνοβιτς είναι εκτός για την ΑΕΚ ενώ για τον Ολυμπιακό είναι όλοι διαθέσιμοι. Στον Παναθηναϊκό επέστρεψε μεν ο Ρενάτο, αλλά έμεινε εκτός με ενοχλήσεις ο Τεττέη ενώ στον ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Λόβρεν και έμεινε εκτός ο Καμαρά.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (19:30):
ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία μία αγωνιστική πριν το φινάλε:
- Φινάλε στα play-offs της Super League: Κορυφώνεται η μάχη για τη 2η θέση
