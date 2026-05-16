Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16 Μαΐου 2026, 13:02

Ο περίεργος αγώνας δρόμου της ΕΠΟ για τον Λανουά και της ΚΕΔ για τους νέους πίνακες διαιτητών

Κάποια πράγματα δεν έχουν σχέση με τον προγραμματισμό αλλά με το παρασκήνιο και η ΕΠΟ παρουσιάζεται να θέλει να «δέσει» τον Λανουά και ο Γάλλος εμφανίζεται έτοιμος για νέους πίνακες

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Μεγάλο άγχος έχει κατακλύσει την ΕΠΟ που φέρεται να έχει σχεδιάσει την επόμενη σεζόν στην διαιτησία, ενώ έπρεπε πρώτα να ερωτηθούν οι ΠΑΕ! Επίσης, η ΚΕΔ του Λανουά φέρεται να έχει έτοιμους τους πίνακες των διαιτητών, των βοηθών και των παρατηρητών της Super League και της Super League 2 πριν τελειώσει η σεζόν και ενώ δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει! Κι όμως, αυτά τα περίεργα «κυοφορούνται» στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κάποιοι μπορεί να μιλήσουν για προγραμματισμό, άλλωστε έστρωσαν τον δρόμο και με την ανακοίνωση των ημερομηνιών των σεμιναρίων του καλοκαιριού, όπου θα λάβουν χώρα οι γραπτές εξετάσεις και οι αγωνιστικές δοκιμασίες που ουσιαστικά θα «κλειδώσουν» την παρουσία των ρέφερι για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Όμως, σε ό,τι έχουμε να κάνουμε με ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να βάλουμε μπροστά το παρασκήνιο, εννοούμε ότι θέλουν να προλάβουν πράγματα!

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης φέρεται έτοιμος να προτείνει την παραμονή του Λανουά και για τρίτη σερί αγωνιστική περίοδο, καθώς όχι μόνο δεν έχει διαψεύσει τις σχετικές πληροφορίες αλλά υπέρ του Γάλλου έχουν τοποθετηθεί σύμβουλοι της ΕΠΟ, παρότι αναρμόδιοι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Επίσης, σημειώστε ότι ο Γκαγκάτσης φέρεται να είναι με το ένα πόδι εκτός ΕΠΟ, προκειμένου να πολιτευθεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Το θέμα Λανουά θα τεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου εκπροσωπούνται οι ΠΑΕ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες αν υπάρξει ενδεχόμενο ο Μάκης Γκαγκάτσης να τα βρει σκούρα, θα μπει μπροστά η UEFA, όπως είχε συμβεί για να επιβάλει τον Λανουά επειδή ήταν ο μοναδικός υποψήφιος, ή, αρκετά χρόνια πιο πίσω, για να παραμείνει ο Πορτογάλος Μέλο Περέιρα, ο μοναδικός ξένος αρχιδιαιτητής που «θήτευσε» για τρεις αγωνιστικές περιόδους και τώρα δεν τον θυμάται κανείς. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ δεν αποφασίζει, όμως γίνεται… παρέλαση δηλώσεων των παραγόντων της που είναι πρόεδροι ΕΠΣ, ενώ οι ΠΑΕ δεν έχουν εκφραστεί! Άλλο παράδοξο κι αυτό!

Εξίσου παράδοξο ότι ο Λανουά έχει έτοιμους του πίνακες διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Superleague και της Superleague 2. Ο Γάλλος… φωνάζει εδώ και μήνες ότι θέλει να μείνει τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του που κοστίζουν στην ΕΠΟ το ποσό των 500.000 ευρώ τον χρόνο, μαζί με τα έξοδα παραμονής.

Με αφορμή και τους «έτοιμους πίνακες» ο Λανουά κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά του, προκειμένου να πιέσει για την επέκταση του συμβολαίου του. Άλλωστε, ο κανονισμός διαιτησίας είναι… χύμα. Δεν ξεκαθαρίζει αν προϋπόθεση αποτελεί οι πίνακες να βγαίνουν από την ΚΕΔ που έχει συμβόλαιο και για την αγωνιστική σεζόν που ακολουθεί, παρά ότι οι πίνακες «κοινοποιούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ».

Αναλυτικά ο κανονισμός διαιτησίας:

ΑΡΘΡΟ 29: Επιλογή, προβιβασμός και υποβιβασμός Αξιωματούχων Αγώνα

1. Κάθε έτος και πριν την έναρξη των εθνικών πρωταθλημάτων, η ΚΕΔ/ΕΠΟ εγκρίνει τους πίνακες των αξιωματούχων αγώνα εθνικών πρωταθλημάτων ανά κατηγορία, οι οποίοι κοινοποιούνται στην ΕΕ/ΕΠΟ·

2. Οι λόγοι επιλογής/μη επιλογής και προβιβασμού/υποβιβασμού αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες παραμένουν αποκλειστικά εντός της ΚΕΔ/ΕΠΟ και του Τμήματος Διαιτησίας·

3. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι η επίδοση, η προσωπικότητα, η διαθεσιμότητα, η πρόοδος, διοικητικοί παράμετροι, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και των αγωνιστικών τεστ. Ο μέσος όρος βαθμολογίας από τους παρατηρητές διαιτησίας δεν θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο. Θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες ταχέος προβιβασμού, ειδικά σε ταλαντούχους αξιωματούχους αγώνα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς κάποιο πρόγραμμα mentoring·

ΕΚΤ και επιτόκια: Τα στοιχήματα των επενδυτών και ο αντίκτυπος στις ελληνικές τράπεζες

NATO: Πιέζει τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όπλων να αυξήσουν την παραγωγή

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής
Ποδόσφαιρο 16.05.26

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανοιχτή προπόνηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες για ανοιχτή προπόνηση του Σαββάτου (16/5) στην Allwyn Arena και η αστυνομία της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Κυριακής (17/5) την ημέρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ποντένσε και Εσε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Μία μέρα πριν το ντέρμπι, το οποίο θα κρίνει τη θέση των Πειραιωτών στο φετινό πρωτάθλημα (2η ή 3η), ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

