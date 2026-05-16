Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League (17/5, 19:30, COSMOTE SPORT 3 HD, LIVE SPORT 24), στο “επίσημο” αντίο στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για το παρόν και το μέλλον των πράσινων.

Με το επόμενο παιχνίδι ολοκληρώνεται η διαδικασία των playoffs. Σίγουρα θα επιθυμούσατε να πάει καλύτερα, οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω αν είναι ουσιαστικό κίνητρο, απέναντι στον ΠΑΟΚ που έχει συγκεκριμένο στόχο, να μπορέσετε να κλείσετε αυτή τη διαδικασία με μια νίκη;

«Στο ελληνικό ποδόσφαιρο όλοι είναι πολύ συναισθηματικοί. Προσπάθησα να είμαι πιο ήρεμος και συνήθιζα πρώτα να σκέφτομαι και μετά να πιέζω. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε. Κάνοντας σκέψεις λοιπόν, γνωρίζαμε ότι το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν κάπως δύσκολο όταν ήρθαμε εδώ, αλλά το πράξαμε. Την ίδια στιγμή γνωρίζαμε ότι είμαστε 11 βαθμούς πίσω. Μιας και με ρωτήσατε για το κίνητρο που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και σ’ εμάς, το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε απέναντι στον ΠΑΟΚ ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς.

Είμαστε πολύ μακριά, οπότε το κίνητρο άλλαξε για τον καθένα. Επειδή έχετε κάποια εμπειρία στο ποδόσφαιρο, με ρωτήσατε για το κίνητρο που έχουν οι αντίπαλοι, γιατί θα παίξουν για να τερματίσουν δεύτεροι και εμείς απλά για να είμαστε τέταρτοι. Είναι πολύ περίπλοκο να διατηρήσεις τους πάντες ενεργοποιημένους για να κερδίζουν κάθε παιχνίδι, την ίδια ώρα που έχεις ποδοσφαιριστές των οποίων τελειώνουν τα συμβόλαια, αυτούς που θα πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο μια διοργάνωση που ακολουθεί.

Ο καθένας σκέφτεται λίγο περισσότερο τον εαυτό του και στη συνέχεια την ομάδα. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ελέγξεις και αν συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια του αγώνα, γίνεται πιο δύσκολο. Ακόμη κι αν το λέω αυτό, παραμένουμε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι. Μπορείς να χάσεις όπως στο τελευταίο παιχνίδι που πιέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ήμασταν καλύτεροι συγκριτικά με το πρώτο. Είχαμε δύο ή τρεις αντεπιθέσεις που θα μπορούσαμε να βρεθούμε απέναντι από τον τερματοφύλακα, αλλά δεν το κάναμε.

Μπορείς να δεις το τελικό αποτέλεσμα όπου χάσαμε και είμαστε απογοητευμένοι γι’ αυτό. Αλλά ανταγωνιζόμαστε με τις συνθήκες που ανταγωνιζόμαστε τώρα. Για εμάς η κάθε απόφαση αφορά το παρόν και το μέλλον. Υπάρχουν παίκτες με μικρά προβλήματα και καμιά φορά δεν μπορείς να ρισκάρεις γιατί θα τραυματιστούν για αρκετό καιρό. Για το ματς που έρχεται έχουμε τον Τεττέη και τον Πάλμερ με κάποια θέματα. Μπορούμε να ρισκάρουμε; Δεν ξέρουμε, θα εξαρτηθεί από την αυριανή (σ.σ. Σαββάτου) προπόνηση όπου θα πάρουμε τις αποφάσεις, όμως θα πρέπει να προστατεύεις τους ποδοσφαιριστές.

Όπως είδατε ο Τσιριβέγια είχε ένα θέμα, ο Ρενάτο επίσης. Θα πρέπει να λάβεις υπόψιν όλα τα παραπάνω και να είσαι σίγουρος πως θα τοποθετήσεις στον αγωνιστικό χώρο μια ανταγωνιστική ομάδα και πως παράλληλα να δώσεις εμπειρίες σε κάποιους παίκτες για το μέλλον χωρίς να χάνεις την προοπτική της ομάδας. Αυτό είναι το δύσκολο που πρέπει να κάνουμε και να ανταγωνιστούμε στο επίπεδο που μπορούμε να το κάνουμε. Όπως είπα, αν δεχθείς γκολ και δεν μπορείς να νικήσεις, όχι επειδή δεν προσπαθείς, αλλά λόγω άλλων πραγμάτων που πρέπει να λάβεις υπόψιν την ίδια στιγμή.

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ ενδεχομένως να είναι το τελευταίο ματς που θα δώσει η ομάδα στο ιστορικό της γήπεδο, το «Aπόστολος Νικολαΐδης». Το γεγονός πως δεν θα έχει κόσμο, είναι κάτι που σας στεναχωρεί; Είναι κάτι που δεν θα θέλατε να συμβεί;

«Ναι σίγουρα, νομίζω πως ο καθένας θέλει να παίζει μπροστά στους φιλάθλους του και ιδιαίτερα να νικά μπροστά σ’ αυτούς. Είναι γεγονός πως δεν θα βρίσκονται εκεί, είναι μια απογοήτευση για εμάς. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε καλή απόδοση και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να είμαστε καλύτεροι και να χαρούμε μαζί με πολλές νίκες».