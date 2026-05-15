Το μήνυμα που έστειλε ο Γιαννακόπουλος: «Όλα τούμπα θα τα κάνουμε»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και το story στο οποίο ανέφερε πως ο Μάιος είναι ο χειρότερος μήνας, όμως θα πάνε για τη μεγάλη ανατροπή.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε νέα ανάρτηση στα social media. Συγκεκριμένα ανέβασε ένα story τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απευθύνεται στο γάτο του.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε πως αυτές οι μέρες είναι οι χειρότερες, συγκρίνοντάς τες με τις περσινές, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, όλα θα λυθούν και θα πάνε για την πλήρη ανατροπή.
Τι είπε ο Γιαννακόπουλος στο στόρι του
«Και πέρυσι αυτές ήταν οι χειρότερες ημέρες θυμάσαι;
14, 15, 16, 17, 18… 28… όλες.
Να σου πω. Έχουμε 14 σήμερα. Πέμπτη, πάει να μπει Παρασκευή.
Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τσουπ Σούνιο.
Θα τα λύσουμε όλα. Πάμε για την πλήρη ανατροπή.
Όλα τούμπα θα τα κάνουμε».
