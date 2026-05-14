Πρώτος αποκλεισμός του Αταμάν σε Game 5 των playoffs της Euroleague!
Ο Τούρκος είχε οδηγήσει σε δύο προκρίσεις την Εφές και σε άλλες δύο τον Παναθηναϊκό αλλά δεν κατάφερε κόντρα στη Βαλένθια
Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι ηττήθηκαν στην Ισπανία από τη Βαλένθια με 81-64, στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς των playoffs της Euroleague και αποκλείστηκαν από το Final Four της Αθήνας.
Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Εργκίν Αταμάν χάνει σε 5ο παιχνίδι των playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου μέχρι τώρα είχε 4-0.
Ο Τούρκος είχε οδηγήσει σε δύο προκρίσεις την Εφές και σε άλλες δύο τον Παναθηναϊκό, αλλά απόψε δεν κατάφερε να φέρει τη νίκη στους Πράσινους, με την Βαλένθια να παίρνει την πρόκριση στο Final Four, όπου στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τη σεζόν 2018-2019 ο Αταμάν βρισκόταν στον πάγκο της Αναντολού Εφές, με την τούρκικη ομάδα να κερδίζει στο Game 5 την Μπαρτσελόνα με 75-68. Τη σεζόν 2020-2021 και πάλι ως προπονητής της τούρκικης ομάδας, η Εφές επικράτησε της Ρεάλ με 88-83.
Τη σεζόν 2023-2024 ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τους Πράσινους να κερδίζουν την Μακάμπι με 81-72, ενώ τη σεζόν 2024-2025 οι Πράσινοι νίκησαν την Εφές με 75-67.
Απόψε, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και αποκλείστηκε.
Τα Game 5 του Αταμάν:
2025-26: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64
2024-25: Παναθηναϊκός – Εφές 75-67
2023-24: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 81-72
2020-21: Εφές – Ρεάλ 88-83
2018-19: Εφές – Μπαρτσελόνα 75-68
