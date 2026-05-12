«Ο Μοντέρο στο στόχαστρο Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε»

Σε «μήλον της έριδος» ανάμεσα στους μεγάλους της Ευρώπης φαίνεται πως εξελίσσεται ο Ζαν Μοντέρο, με δημοσίευμα στο Ισραήλ να βάζει στο παιχνίδι της απόκτησής του τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

«Στην πραγματικότητα, μετά την κορυφαία σεζόν του, ο Μοντέρο βρίσκεται στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ενώ στο παρασκήνιο υπάρχουν αναφορές για μια τεράστια πρόταση που δέχθηκε από κολέγια, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα», αναφέρει το ρεπορτάζ του Sport5.

Η ρήτρα του Μοντέρο και ο τρίτος… μνηστήρας

Όπως αναφέρει το ισραηλινό ρεπορτάζ, o Μοντέρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βαλένθια έως το 2028, αλλά υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που αποδεχτεί πρόταση ομάδας στην Euroleague, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αυτό είναι στα 1.5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, μετά το Game 5 ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, η πλευρά του Μοντέρο θα επικοινωνήσει με όλες τις ομάδες που τον έχουν προσεγγίσει, συμπεριλαμβανομένων των δυο ελληνικών ομάδων.

Όλα αυτά, μία μέρα μετά τα ρεπορτάζ που ανέφεραν την Χάποελ Τελ Αβίβ να είναι η ομάδα που πιέζει περισσότερο για την απόκτησή του. Ο Οφέρ Γιανάι είναι έτοιμος να τινάξει την μπάνκα στον αέρα και να πληρώσει τη ρήτρα ύψους 1.5 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του 22χρονου γκαρντ για να τον ντύσει στα… ερυθρόλευκα.