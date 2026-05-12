Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Το βράδυ της Κυριακής (10/5), η Μπαρτσελόνα νίκησε 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ισπανικό «classico» και σήκωσε… μπροστά της την κούπα του πρωταθλητή, αφού με το «τρίποντο» αυτό σφράγισε τον 29ο τίτλο της ιστορίας της. Με αυτό τον τρόπο, παράλληλα, η «Βασίλισσα»… σφράγισε και την άτιτλη διετία, ένα φαινόμενο που τελευταία φορά είχε «εμφανιστεί» πριν από 16 χρόνια. Εν μέσω μιας από τις μεγαλύτερες εσωτερικές κρίσεις στην ιστορία της και με την ομάδα να μην δείχνει ικανή να πρωταγωνιστήσει παρά το ρόστερ που διαθέτει, οι «μερένγκες» βρίσκονται μπροστά σε ένα ιστορικό καλοκαίρι. Σε αυτό το καλοκαίρι της αναδόμησης, στη Μαδρίτη θέλουν να έχουν ως «πρωταγωνιστή» έναν κορυφαίο προπονητή που θα έχει το ειδικό βάρος και τις ικανότητες να επαναφέρει τον σύλλογο στην κορυφή. Και όπως όλα δείχνουν αυτή στιγμή, ο πιθανότερος επόμενος προπονητής της «Βασίλισσας» θα είναι ο «πολύς» Ζοζέ Μουρίνιο!

Όπως ανέφερε ο διάσημος ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του στα social media, παρά τις διαψεύσεις από τα δύο «στρατόπεδα» σε Μαδρίτη και Λισαβόνα, η επιστροφή του θρυλικού 63χρονου προπονητή στη Ρεάλ μετά από 13 χρόνια και την τριετία 2010-2013 όταν κατέκτησε 1 Πρωτάθλημα, 1 Κύπελλο και 1 Σούπερ Καπ, έχει ήδη δρομολογηθεί!

🚨 Despite public statements, José Mourinho, his camp and Real Madrid have been in direct talks for weeks over the Special One’s comeback. The discussions remain underway and will continue soon. Mou’s return is 100% on. It’s up to Florentino Pérez. 🎥 https://t.co/7DnntOrvmw pic.twitter.com/y7Z7Jrzk8i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

Τα δημοσιεύματα σε Ισπανία και Πορτογαλία είναι συνεχή και όλα προσθέτουν λεπτομέρειες ανάμεσα στις επαφές του Μουρίνιο με τον πρόεδρο της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ και όσα του έχει ήδη ζητήσει για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Παράλληλα όμως, ο ίδιος ο Μουρίνιο έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά με αυτό που… δεν απάντησε, σε ερώτηση Πορτογάλου δημοσιογράφου σχετικά με το μέλλον του και το αν τώρα σκέφτεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Μπενφίκα, όπως είχε δηλώσει μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Όπως φάνηκε από την απάντησή του, αυτή τη στιγμή ο «Μου» δεν είναι τόσο… κατηγορηματικός ως προς τις προθέσεις του να παραμείνει στη Λισαβόνα και τους «Αετούς» και τη νέα σεζόν!

Se o contrato com o Benfica estivesse agora em cima da mesa, Mourinho assinava? A resposta do técnico: pic.twitter.com/hOd1DNMPjz — Canal 11 (@Canal_11Oficial) May 11, 2026

«Ό,τι είπα τον Μάρτιο, το είπα τον Μάρτιο. Θα μπορέσω να απαντήσω σχετικά με το μέλλον μου τη Δευτέρα», ήταν η απάντηση του Μουρίνιο που όπως ήταν λογικό φούντωσε ακόμη περισσότερο τις φήμες για οριστική συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης.