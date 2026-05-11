Τζόνσον: «Πρέπει να προστατεύουν τον Γουεμπανιάμα, αλλιώς θα το κάνει μόνος του» (vid)
Ο Μιτς Τζόνσον αναφέρθηκε στην αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς, τονίζοντας πως πρέπει να προστατεύεται, αλλιώς θα αναγκαστεί να το κάνει μόνος του.
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς ηττήθηκαν με 114-109 από τους Τίμπεργουλβς στη Μινεσότα, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, η οποία ήταν η πρώτη στην καριέρα του. Ο Γάλλος σούπερ σταρ χτύπησε με τον αγκώνα του τον Ναζ Ριντ και χρεώθηκε με flagrant foul δευτέρου βαθμού.
Ο προπονητής των «σπιρουνιών», Μιτς Τζόνσον, αναφέρθηκε στο συμβάν θέλοντας να υπερασπιστή τον παίκτη του για το… ξύλο που δέχεται σε κάθε αγώνα, το οποίο όμως ανέφερε ότι κατανοεί ως ένα σημείο. Ωστόσο, σημείωσε πως πρέπει να προστατεύεται, και αν δεν γίνει αυτό θα το κάνει μόνος του.
Δείτε την αποβολή του Γουεμπανιάμα
Victor Wembanyama has been ejected from Game 4 for a flagrant foul penalty 2.pic.twitter.com/Yh3SH4gmKQ
— Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 11, 2026
«Με το physicality που τον αντιμετωπίζουν, από ένα σημείο και μετά, πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Σε κάθε play, σε κάθε σημείο του παρκέ, οι υπόλοιποι παίζουν πολύ physical απέναντί του. Το καταλαβαίνουμε. Είναι μέρος του παιχνιδιού», ανέφερε ο διάδοχος του Γκρεγκ Πόποβιτς στον πάγκο των Τεξανών. «Δεν παραπονιέται για τίποτα. Δεν παραπονιόμαστε. Δεν μας νοιάζει. Αλλά από ένα σημείο και μετά, πρέπει να προστατεύεται και αν δεν γίνεται, θα το κάνει μόνος του».
