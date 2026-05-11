Παναθηναϊκός: Με προβλήματα η προετοιμασία για Ολυμπιακό – Ξανά εκτός Μπακασέτας, Ρενάτο και Κάτρης

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε σήμερα (11/5) την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (13/5, 19:30), ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του.

Ο λόγος για τους Κάτρη και Σάντσες που συνέχισαν να προπονούνται ατομικά, ενώ οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό, συνεχίζουν την θεραπεία τους.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με μεσημεριανή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague.

Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα, ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

