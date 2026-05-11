Η απάντηση του Ράσφορντ για το μέλλον του: «Αν ήμουν… μάγος θα έμενα στη Βαρκελώνη»
Ο Μάρκους Ράσφορντ αναφέρθηκε στο μέλλον του στην Μπαρτσελόνα, επισημαίνοντας ότι αν ήταν… μάγος θα έμενε.
Η Μπαρτσελόνα για 29η φορά στην Ιστορία της στέφθηκε χθες πρωταθλήτρια Ισπανίας, επικρατώντας στο δεύτερο «Clasico» της σεζόν στο «Καμπ Νου» με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της τρέχουσας περιόδου πανηγύρισε μπροστά στους φιλάθλους της την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος στο 9ο λεπτό με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ, μίλησε για το αν θα παραμείνει στη Βαρκελώνη και μετά το καλοκαίρι όταν και λήγει ο δανεισμός του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ο Άγγλος επιθετικός αναφέρθηκε στο αν θα παραμείνει ή όχι στην Μπαρτσελόνα και η απάντηση που έδωσε ήταν αρκετά αινιγματική, αφού τόνισε ότι θα έπρεπε να ήταν μάγος.
Οι δηλώσεις του Ράσφορντ
«Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν είμαι μάγος, αλλά αν ήμουν τότε το πρώτο πράγμα που θα έκανα με τα μαγικά μου θα ήταν να μείνω στην Μπάρτσα. Θα δούμε τι θα γίνει.
Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και σε λίγες εβδομάδες θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Ελπίζω πάντως να μείνω», τόνισε ο 28χρονος Αγγλος σταρ, ο οποίος χθες πέτυχε το 14ο φετινό του γκολ, ενώ έχει κι άλλες τόσες ασίστ σε 47 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.
