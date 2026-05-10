Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό

Ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής Λευτέρης Πετρούνιας, συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του, λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη επιτυχία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου, με το χρυσό μετάλλιο.

Ο «άρχοντας των κρίκων» παρουσίασε ένα πρόγραμμα υψηλού βαθμού δυσκολίας, εντυπωσιάζοντας με τη σταθερότητα, τη δύναμη και την τεχνική του αρτιότητα. Παράλληλα, δοκίμασε νέα στοιχεία στο πρόγραμμά του, έχοντας ήδη στραμμένο το βλέμμα στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις που ακολουθούν και κυρίως στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Φυσικά και πήρε το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και χαμογελαστός, τονίζοντας πως αισθάνεται πολύ καλά αγωνιστικά και πως στόχος του είναι να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερος στις διεθνείς υποχρεώσεις που ακολουθούν.

«Ηρθα εδώ να δοκιμάσω νέο, αυτό που δοκίμασα το έχω κάνει μόνο μια φορά μετά το Κάιρο, που είχα και τον τραυματισμό στη μέση, ανεβάσαμε τον βαθμό δυσκολίας, θα παίξω σε αυτό το βαθμό δυσκολίας και ήθελα να το δοκιμάσω εδώ και να πω την αλήθεια δεν ήμουν απόλυτα έτοιμος. Είμαι σε πάρα πολύ καλή φόρμα, στο ευρωπαϊκό θα ”πετάμε”» ανέφερε στις δηλώσεις του αμέσως μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.