Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε νέο προπονητικό κέντρο – Πού θα κατασκευαστεί

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κατασκευή, ενός υπερσύνχρουνου προπονητικού κέντρου στην Πυλαία, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο Φθινόπωρο.

Ο «δικέφαλος» λοιπόν ανακοίνωσε την αγορά χώρου, σε περιοχή που βρίσκεται αρκετά κοντά στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου θα δημιουργηθεί το σύγχρονο προπονητικό κέντρο της. Οι εργασίες θα αρχίσουν άμεσα και ο χρονικός ορίζοντας της ολοκλήρωσης τους είναι μικρός, με την προοπτική ομάδα της νέας σεζόν να το έχει στη διάθεση της.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η αναζήτηση με τις τοπικές αρχές και την αυτοδιοίκηση για τον κατάλληλο χώρο γίνονταν εδώ και μήνες και ήταν ξεκάθαρη εντολή, να αποκτήσει η ομάδα το δικό της προπονητικό κέντρο το συντομότερο δυνατό!

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου ιδιωτικού προπονητικού κέντρου μπάσκετ σε έκταση 8.000 τ.μ. στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας σύγχρονης επαγγελματικής ομάδας μπάσκετ και να υποστηρίξει το αγωνιστικό και αναπτυξιακό πλάνο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το Φθινόπωρο του 2026.

Οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

• Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

• Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

• Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

• Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

• Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

• Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

• Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης

Η δημιουργία του προπονητικού κέντρου αποτελεί μια σημαντική επένδυση για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ».