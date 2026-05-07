Ισπανοί οπαδοί υποδέχθηκαν τη Βαλένθια στο ξενοδοχείο – Με δεμένο πόδι ο Πουέρτο (vid)

Η Βαλένθια μείωσε σε 2-1 τη σειρά των play offs της Euroleague, επικρατώντας με 91-87 του Παναθηναϊκού στο «T-Center» το βράδυ της Τετάρτης (6/5).

Με την επιστροφή της στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει, η αποστολή της ισπανικής ομάδας γνώρισε την απόλυτη αποθέωση από υποστηρικτές της που βρέθηκαν εκεί.

| Vídeo @DepCOPEValencia | 🏀 🏨 Entre APLAUSOS llega @valenciabasket de vuelta al hotel 🥹Satisfacción y orgullo tras lo vivido 🩼Puerto y su tobillo izquierdo, el único pero a una noche para el recuerdo pic.twitter.com/5WvAuKSyyO — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 6, 2026

Στο παραπάνω βίντεο, μάλιστα, εμφανίστηκε και ο Πουέρτο -ο οποίος τραυματίστηκε στο Game 3- να περπατάει με μεγάλη δυσκολία και να έχει δεμένο το πόδι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η συμμετοχή του για το Game 4 της Παρασκευής (8/5, 21:15) είναι εξαιρετικά αμφίβολη και οι πιθανότητες για να αγωνιστεί δεν είναι με το μέρος του.