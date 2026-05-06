ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά τα όσα συνέβησαν στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στον ΟΦΗ, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τη Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας να καταλογίζει φθορές σε καθίσματα από οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» και να προχωρά σε κυρώσεις.

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

1. Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, στις 03/05/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, για την 3η αγωνιστική της γ΄ φάσης της Γ΄ Εθνικής κατηγορίας ανδρών της ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, και ειδικότερα, στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης άγνωστοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ εκσφενδόνισαν τρία (3) πλαστικά μπουκάλια πλήρη ύδατος, από την κερκίδα 5 όπου ευρίσκονταν, στοχεύοντας τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας του ΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 15/2026 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια αθλητική διοργάνωση συμμετέχει η ποδοσφαιρική ομάδα ανδρών αυτού.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».