Σέλτικς – Σίξερς 100-109: «Ατσάλινοι» Σίξερς, επέστρεψαν από το 3-1 και απέκλεισαν τη Βοστόνη
Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς ολοκλήρωσαν το comeback τους επικρατώντας με 109-100 των Μπόστον Σέλτικς στο Game 7 της Βοστόνης και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά της ανατολής.
Μπορεί να είχαν βρεθεί πίσω στη σειρά με 3-1, όμως οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να περάσουν από τη Μασαχουσέτη στο Game 7, επικρατώντας με 109-100 των Μπόστον Σέλτικς.
Η ομάδα του Νικ Νερς είχε το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης εκμεταλλευόμενη το πολύ καλό της ξεκίνημα στο πρώτο δωδεκάλεπτο όπου έτρεξε ένα επιμέρους 32-19. Οι παίκτες του Τζο Μαζούλα, που παρατάχθηκαν χωρίς τον Τζέισον Τέιτουμ, έκαναν την ύστατη προσπάθεια στο φινάλε όμως δεν τα κατάφεραν και έμειναν εκτός συνέχειας.
Τα highlights του Σέλτικς – Σίξερς
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζόελ Εμπίντ με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Ταϊρίζ Μάξι με 30 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ καλή παρουσία είχαν οι Βι Τζέι Έτζκομπ και Πολ Τζορτζ με 23 και 13 πόντους αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Τζέιλεν Μπράουν σταμάτησε στους 33 πόντους, ο Ντέρικ Γουάιτ είχε 26, με τον Νέμιας Κέτα να γράφει 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 19-32, 50-55, 75-88, 100-109.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
