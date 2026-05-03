Οι αθλητικές μεταδόσεις (3/5): Πού θα δείτε τα play offs της Super League και παιχνίδια από την Ευρώπη
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/5)
Γεμάτο σημαντικές αναμετρήσεις είναι το σημερινό (3/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.
Ξεχωρίζουν, φυσικά, οι αναμετρήσεις των play offs της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (19:00) και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00), αλλά και ματσάρες σε Bundesliga, Serie A και Premier League.
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μανρέσα – Βαλένθια ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Σέλτικ Scottish Premiership
14:30 Novasports Start Έλβερσμπεργκ – Πάντερμπορν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Θέλτα – Έλτσε La Liga
15:30 Novasports 4HD Φορτούνα Σίταρντ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 Novasports Prime Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Μίλαν Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ -Περιστέρι Betsson GBL
16:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Μάιντς Bundesliga
17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Super League
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD CEV Champions League 2026 Τελικός 3ης Θέσης Γυναικών
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ Λάρνακας Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Άρης Super League
17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga
17:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ Premier League
17:45 Novasports Start Άλκμααρ – Τβέντε Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Serie A
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Τελικός Τουρνουά Μαδρίτης
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μούρθια ACB Liga Endesa
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Elite League Βίκος- ΑΣ Παπάγου Τελικός Final Four
18:30 Novasports 4HD Γκλάντμπαχ – Ντόρτμουντ Bundesliga
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Βερόνα Serie A
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Super League
19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Οβιέδο La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal
20:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Τότεναμ Premier League
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καντσία – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Αχλί – Αλ Οκχντούντ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ντε Άκερ-Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών Τελικός Final 4
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΚ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Πάρμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ντιτρόιτ Πίστονς – Ορλάντο Μάτζικ NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal
23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Miami Grand Pix 2026, Race Μηχανοκίνητα
