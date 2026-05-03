sports betsson
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 8o
Stream

in
sports

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ίπσουιτς: Ανέβηκε στην Premier League και θα πληρώσει πάνω από εννέα εκατομμύρια για πρώην φορ του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03 Μαΐου 2026, 08:15

Ίπσουιτς: Ανέβηκε στην Premier League και θα πληρώσει πάνω από εννέα εκατομμύρια για πρώην φορ του ΠΑΟΚ

Αν και ο Τσούμπα Άκπομ δεν έκανε καλή σεζόν με την Ίπσουιτς, η αγγλική ομάδα υποχρεούται να τον αγοράσει λόγω της ανόδου στην Championship.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Spotlight

Η Ίπσουιτς κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο της στην Premier League, μόλις έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της στην Championship. Επικράτησε 3-0 της ΚΠΡ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 84 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη Μίλγουολ, ακολουθώντας τον δρόμο της Κόβεντρι.

Τα έσοδα της μετά από αυτή την εξέλιξη θα ανέβουν κατακόρυφα (πριμ ανόδου από τη λίγκα, ισχυρότεροι χορηγοί και μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο), ωστόσο θα πρέπει να πληρώσει ένα αρκετά σεβαστό ποσό ποσό για έναν παίκτη που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ο λόγος για τον Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τρία χρόνια. Ο Άγγλος επιθετικός πέτυχε μόλις δύο γκολ σε 31 αναμετρήσεις φέτος, αλλά η Ίπσουιτς είναι αναγκασμένη να πληρώσει εννέα εκατομμύρια ευρώ στον Άγιαξ, από τον οποίο τον είχε αποκτήσει δανεικό για τη φετινή χρονιά.

Αυτό συμβαίνει καθώς στην συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων για τον δανεισμό του υπήρχε υποχρεωτική οψιόν, η οποία θα ενεργοποιούνταν αυτόματα σε περίπτωση που ομάδα επέστρεφε στη Premier League.

Έτσι οι «tractor boys» θα τον… φορτωθούν με το ζόρι, παρά το γεγονός ότι είχε μειωμένο ρόλο και κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελούσε παρελθόν από τον σύλλογο σε άλλη περίπτωση.

Headlines:
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

ΟΟΣΑ: Πόσο βαριά… φορολογεί η Ελλάδα τα παιδιά της

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Soft socializing: Το νεο trend στην κοινωνικότητα

Business
Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Επιτόκια: Το πρόβλημα του αυξημένου κόστους χρήματος για τις ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 από τη Ρεάλ οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Οσασούνα – Μπαρτσελόνα 1-2: Στο +14 οι Καταλανοί, έτοιμοι να πανηγυρίσουν τον τίτλο

Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα, πήγε στο +14 από τη Ρέάλ και σε περίπτωση που η «βασίλισσα» γκελάρει με την Εσπανιόλ θα είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια.

Σύνταξη
Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Η Φαμαλικάο άφησε εκτός τίτλου τη Μπενφίκα (2-2) και ο Μουρίνιο στον πάγκο τον Παυλίδη

Η Μπενφίκα έχασε κάθε ελπίδα για τον τίτλο στην Primeira Liga μετά το 2-2 στην έδρα της Φαμαλικάo. Στον πάγκο, σε όλο το παιχνίδι, άφησε τον πρώτο σκόρερ της. Βαγγέλη Παυλίδη ο Μουρίνιο.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»
Μπάσκετ 02.05.26

Μπενίτεθ: «Το να βρεθεί ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα»

Σύμφωνα με τον Ράφα Μπενίτεθ η είσοδος του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα της Super League και η συμμετοχή του στα πλέι οφ του 1-4 ήταν επίτευγμα βάσει της θέσης που είχε πριν αναλάβει ο ίδιος.

Σύνταξη
Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
Μπάσκετ 02.05.26

Κούβελος και Πέτζα Στογιάκοβιτς συζήτησαν για την μέλλον του Αντρέι στην Εθνική μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στις ΗΠΑ με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς και συζήτησαν και το ενδεχόμενο ο γιος του, Αντρέι Στογιάκοβιτς, να αγωνιστεί μελλοντικά στην Εθνικής Ελλάδας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0: Στο +6 οι Λονδρέζοι με ηγέτη τον Γιόκερες

Με κορυφαίο τον Γιόκερες (δύο γκολ και ασίστ) η Άρσεναλ «λύγισε» εύκολα τη Φούλαμ (3-0) και πλέον βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» όμως να έχουν δύο ματς περισσότερα.

Σύνταξη
LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Οσασούνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Οσασούνα – Μπαρτσελόνα για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Ροντινέι: «Τιμή μου που υπερασπίζομαι τα χρώματα του Ολυμπιακού – Είμαστε φίλοι με τον Ζιοβάνι»

Ο Ροντινέι μίλησε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τη σχέση του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και για τη φιλία του με τον σπουδαίο Ζιοβάνι.

Σύνταξη
Premier League: Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ με αυτογκόλ Μαυροπάνου (3-0) – Φρένο η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Νίκη Ευρώπης η Μπρέντφορντ, αυτογκόλ ο Μαυροπάνος (3-0) - «Φρένο» η Νιούκαστλ σε Μπράιτον (3-1)

Επιστροφή στις νίκες για τη Μπρέντφορντ μετά από δύο μήνες, 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, με τον Ντίνο Μαυροπάνου να στέκεται άτυχος καθώς σημείωσε αυτογκολ. «Φρένο» στην Μπράιτον από τη Νιούκαστλ (3-1).

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′! (vid)

Η ΑΕΛ ήταν κοντά σε σπουδαία νίκη (76' Τούπτα), αλλά ο Πανσερραϊκός με πέναλτι του Καρέλη στο 90'+9' απέσπασε «χρυσή» ισοπαλία 1-1, χάρη στην οποία οι Σερραίοι παρέμειναν στο +3 από τους βυσσινί

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 02.05.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος για την 6η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
uncategorized 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού – Από Δευτέρα, για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ
ΔΥΠΑ 03.05.26

Λήγει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού - Από Δευτέρα ανοίγει για συνταξιούχους πρώην ΟΑΕΕ

Τέλος χρόνου σήμερα για τους δικαιούχους εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ - Από αύριο οι αιτήσεις για συνταξιούχους ΟΑΕΕ

Σύνταξη
Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 03.05.26

Έτοιμο για επανέναρξη της σύγκρουσης, δηλώνει το Ιράν – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ εξετάζει τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν, λέγοντας πάντως , ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Πώς λειτουργεί η φάμπρικα με τα πέτσινα πτυχία
Πιστοποιήσεις… χεράτα 03.05.26

Πώς λειτουργεί η φάμπρικα των πέτσινων πτυχίων

Αγορασμένα πτυχία, τιμοκατάλογοι για διπλωματικές, πιστοποιήσεις με το αζημίωτο, πλασματικές βαθμολογίες αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές... μενού της παραπαιδείας

Μιχάλης Γελασάκης
Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»
Καλό, κακό 03.05.26

Οι νεότεροι θαυμαστές του Sex and the City θεωρούν την Κάρι Μπράτσο «ναρκισσίστρια»

H Κρίστιν Ντέιβις, η οποία υποδύεται την Σάρλοτ στη σειρά Sex and the City, έσπεσε να υπερασπιστεί την Κάρι Μπράτσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) την οποία η νέα γενιά κρίνει αυστηρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί
Editorial 03.05.26

24 ώρες μετά και ο κ. Τζαβέλλας ακόμη δεν έχει παραιτηθεί

Παρά τις αποκαλύψεις του in για τον τρόπο που νομιμοποίησε τις παρακολουθήσεις προσώπων, μεταξύ των οποίων πολιτικοί, δικαστικός και δημοσιογράφος, ο επί της ουσίας εμπλεκόμενος στην υπόθεση, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλας παραμένει στη θέση του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα
The Economist 03.05.26

Οι εκεχειρίες παραβιάζονται συνέχεια – Ωστόσο είναι απαραίτητες και συχνά φέρνουν αποτελέσματα

Οι εκεχειρίες, όπως στη Μέση Ανατολή, έχουν ιστορικό παραβιάσεων. Ωστόσο, δεν είναι ανθρωπιστικές αποφάσεις. Είναι συχνά «μια μορφή στρατηγικής διαπραγμάτευσης» για την αναδιατύπωση όρων μιας σύγκρουσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Γεώργιος Μαζιάς
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές
Αλλαγή εποχής 03.05.26

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτός ΟΠΕΚ: Μια έξοδος που ξεπερνάει τις πετρελαϊκές αγορές

Τι σημαίνει η αποχώρηση για τον ίδιο τον ΟΠΕΚ; Η απώλεια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δείχνει την ύπαρξη δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν άντεχαν τη συμβίωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας
Οικογένεια Μακρόν 03.05.26

Από τον Εμανουέλ στον… Λοράν – Ο αδερφός του προέδρου Μακρόν ξαφνικά στο επίκεντρο της δημοσιότητας

Οι χρήστες του Διαδικτύου, έκπληκτοι από την απίστευτη φυσική ομοιότητα μεταξύ των αδελφών Μακρόν, κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως: «κλώνος» και «αντιγραφή-επικόλληση».

Σύνταξη
Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις
Για δες 03.05.26

Η πιο διάσημη κλειδαρότρυπα του κόσμου που επιβάλλεται να κοιτάξεις

Όλοι οι άνθρωποι μαθαίνουν από μικροί πως είναι κακό να κατασκοπεύουν κάποιον από την κλειδαρότρυπα. Αυτή είναι μια οικουμενική αλήθεια εκτός από την περίπτωση που θα δείτε παρακάτω.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Άσκηση ισορροπίας του Ιράν σε παραγωγή πετρελαίου και αποθήκευση

Συνολικά, το Ιράν έχει πρόσβαση σε 65 έως 75 εκατομμύρια βαρέλια χωρητικότητας πλωτής αποθήκευσης μεγάλο μέρος της οποίας είναι δεσμευμένο σε «σκιώδη» τάνκερ που λειτουργούν στον Κόλπο

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν
Ελλάδα 03.05.26

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ παρέδωσε 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν και επαναπατρίστηκαν

Το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ - DHS παρέδωσε στην ελληνική πρεσβεία 26 αρχαία αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις αμερικανικές αρχές και τα οποία επαναπατρίστηκαν.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies