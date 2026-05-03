Ίπσουιτς: Ανέβηκε στην Premier League και θα πληρώσει πάνω από εννέα εκατομμύρια για πρώην φορ του ΠΑΟΚ

Η Ίπσουιτς κατάφερε να εξασφαλίσει την άνοδο της στην Premier League, μόλις έναν χρόνο μετά τον υποβιβασμό της στην Championship. Επικράτησε 3-0 της ΚΠΡ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 84 βαθμούς, έναν περισσότερο από τη Μίλγουολ, ακολουθώντας τον δρόμο της Κόβεντρι.

Τα έσοδα της μετά από αυτή την εξέλιξη θα ανέβουν κατακόρυφα (πριμ ανόδου από τη λίγκα, ισχυρότεροι χορηγοί και μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο), ωστόσο θα πρέπει να πληρώσει ένα αρκετά σεβαστό ποσό ποσό για έναν παίκτη που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Ο λόγος για τον Τσούμπα Άκπομ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ για τρία χρόνια. Ο Άγγλος επιθετικός πέτυχε μόλις δύο γκολ σε 31 αναμετρήσεις φέτος, αλλά η Ίπσουιτς είναι αναγκασμένη να πληρώσει εννέα εκατομμύρια ευρώ στον Άγιαξ, από τον οποίο τον είχε αποκτήσει δανεικό για τη φετινή χρονιά.

Αυτό συμβαίνει καθώς στην συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων για τον δανεισμό του υπήρχε υποχρεωτική οψιόν, η οποία θα ενεργοποιούνταν αυτόματα σε περίπτωση που ομάδα επέστρεφε στη Premier League.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 LOAN WATCH: Chuba Akpom’s Ipswich Town are promoted to the Premier League, which means Chuba Akpom is no longer an Ajax player. Ipswich Town will pay a fee of £8M for the English striker, who scored 2 goals in 29 games for them this season. Chuba Akpom played 68 games for… pic.twitter.com/6uVJjk7GAy — Inside020 (@Inside_020) May 2, 2026

Έτσι οι «tractor boys» θα τον… φορτωθούν με το ζόρι, παρά το γεγονός ότι είχε μειωμένο ρόλο και κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελούσε παρελθόν από τον σύλλογο σε άλλη περίπτωση.