Παναιτωλικός – Κηφισιά 0-1: Διπλό… μισή παραμονή για την ομάδα του Λέτο (vid)
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη για την Κηφισιά με 1-0 επί του Παναιτωλικού, με την ομάδα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο κάνει μεγάλο βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής της.
Μεγάλο διπλό στο Αγρίνιο για την Κηφισιά, η οποία επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού για την 6η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League και καθάρισε στην υπόθεση της παραμονής. Η ομάδα των βορείων προαστίων εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της και έφυγε με ένα πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο, το οποίο της κάνει πιο εύκολη τη ζωή στο μίνι πρωτάθλημα.
Έτσι η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο σκαρφάλωσε στη 2η θέση των playouts με 34 βαθμούς και άφησε πίσω της τέσσερις διαδοχικές ισοπαλίες. Αντίθετα ο Παναιτωλικός έμεινε στους 31 βαθμούς και βρίσκεται στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.
Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο να μας προσφέρει, καθώς δεν υπήρξε η παραμικρή επικίνδυνη στιγμή μπροστά από τις δύο εστίες. Στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 61ο λεπτό ο Αντόνισε έκανε το τακουνάκι προς τον Λαρουσί, με την μπάλα να καταλήγει τελικά στον Μπένι, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Σιέλη.
Ο Παπαπέτρου πήγε στο on field review μετά από κάλεσμα του VAR και έδειξε την άσπρη βούλα. Ο αρχηγός Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κουτσερένκο.
Στο 90′ οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έψαξαν και δεύτερο τέρμα, με τον Ταβάρες να νικιέται από τον Κουτσερένκο, ενώ στη συνέχεια ο Θεοδωρίδης έστειλε την μπάλα άουτ.
Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας (90+1′ Μίχαλακ), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (71′ Λομπάτο), Εστεμπάν, Ματσάν, Ρόσα (85′ Γκαρσία), Άλεξιτς (72′ Σμυρλής), Μπάτζι (46′ Αγκίρε)
Κηφισιά: Ραμίρες, Πετκόφ, Πόμπο (90+1′ Μποτία), Αντόνισε, Μπένι (84′ Ταβάρες), Σόουζα (74′ Αμανί), Έμπο, Κονατέ, Ποκόρνι, Χριστόπουλος (84′ Θεωδορίδης), Λαρουσί
