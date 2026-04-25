Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι για την επόμενη μέρα χωρίς τον Μέσι

Ο Μέσι είναι λογικό να έχει βάλει ψηλά τον πήχη στην Ίντερ Μαϊάμι. Για τον Αργεντινό σταρ μιλάμε, με την γνωστή αξία του που έκανε όλο το Μαϊάμι να φορά ροζ φανέλες, τα χρώματα της ομάδας, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος τον περασμένο Δεκέμβριο και οι φανέλες αυτές να είναι στην καθημερινότητα της περιοχής! Όμως, οι φίλαθλοι της ομάδας άρχισαν να ρωτούν για τον διάδοχό του αν και το συμβόλαιό του λήγει σε δυο χρόνια!

Επόμενη μέρα στην Ίντερ Μαϊάμι μετά τον Λιονέλ Μέσι; Σιγά μην είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αφού δεν κατάφερε να τη δώσει ούτε ο ιδιοκτήτης της ομάδας του MLS Χόρχε Μας, με την ευκαιρία της παρουσίας του στην εκδήλωση «The Forum» στο στάδιο Metropolitano της Μαδρίτης!

«Θέλω να απολαύσω τον Μέσι όσο τον έχουμε, για τα επόμενα δύο χρόνια», ξεκαθάρισε ο Μας σε σχετικό ερώτημα, όπως ανέφερε η Mundo Deportivo. Βέβαια δεν έκρυψε ότι «οι οπαδοί μας συνεχίζουν να μας ρωτούν ποιος θα είναι ο επόμενος».

🚨🗣️ Jorge Mas: “I want to enjoy having Messi with us for as long as he remains, at least during the two years left on his contract. He has raised the ceiling of expectations among the fans.” 🐐💗🖤 pic.twitter.com/hohgY7FXS6 — Messi FC World (@MessiFCWorld) April 24, 2026

Ποιά είναι τα σχέδια του ιδιοκτήτη της Ιντερ Μαϊάμι για τη μετά-Μέσι εποχή; «Προσπαθούμε πάντα να υπογράφουμε παίκτες-σταρ, αλλά και νεαρά ταλέντα, για να δώσουμε στους οπαδούς μας την αίσθηση του ανήκειν. Αυτό που έχει σημασία για τους οπαδούς μας είναι ο ανταγωνισμός και η κατάκτηση της νίκης». Το Μαϊάμι στοχεύει σε ανεκμετάλλευτες δυνατότητες στην αμερικανική αγορά».

Ποιό θα είναι το επόμενο βήμα; «Να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να χτίσουμε μια σπουδαία ομάδα σε μια αγορά τόσο μεγάλη όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά της οποίας το πρωτάθλημα είναι το πέμπτο πιο δημοφιλές εγχώρια», πρόσθεσε. «Είναι μια τεράστια αγορά που δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως».

Ο Μας αναφέρθηκε και στο νέο στάδιο της Ίντερ Μαϊάμι: «Εγκαινιάσαμε το νέο στάδιο του Μαϊάμι πριν από τρεις εβδομάδες, όχι μόνο ως στάδιο, αλλά και ως μέρος για ψυχαγωγία, ψώνια και εμπειρίες. Μία από τις πιο ικανοποιητικές στιγμές μου ήταν όταν κερδίσαμε το πρωτάθλημα τον Δεκέμβριο και είδα οικογένειες γύρω μου να γιορτάζουν το επίτευγμά μας. Περπατάς στο Μαϊάμι και το μόνο που βλέπεις είναι ροζ φανέλες. Είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον πολιτιστικό αντίκτυπο που μπορούμε να έχουμε στο ποδόσφαιρο, να αυξήσουμε τη δημοτικότητα της ομάδας και του αθλήματος καθώς υπάρχουν σχετικά περιθώρια».