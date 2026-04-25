Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας αναφέρθηκαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συζήτησής τους στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Στην εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε αιχμές για τη στάση των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως ίσως έχει φτάσει η στιγμή η Ευρώπη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, καλώντας παράλληλα σε εγρήγορση επισημαίνοντας πως για πρώτη φορά οι ηγεσίες ΗΠΑ, Ρωσίας και Κίνας βρίσκονται σε απόσταση από την Ευρώπη.

Ο Γάλλος πρόεδρος έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας και διαβεβαιώνοντας πως η Γαλλία θα σταθεί στο πλευρό της χώρας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της ΕΕ, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κινητοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Συμφώνησε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρία, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και στην αύξηση –αλλά και πιο αποτελεσματική αξιοποίηση– των αμυντικών δαπανών.

Ανέφερε, επίσης ότι η Ευρώπη συχνά καθυστερεί στις αποφάσεις της, ωστόσο σε κρίσιμες στιγμές καταφέρνει να προχωρά σε ουσιαστικές κινήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης των κοινών αμυντικών δυνατοτήτων.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι, παρά τα προβλήματα, η Ευρώπη παραμένει ένας χώρος σταθερότητας και ευημερίας, ο οποίος έχει αποδείξει ότι μπορεί να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

Ο Εμ. Μακρόν, από την πλευρά του, έθεσε ως βασικό στόχο την ενίσχυση της γεωπολιτικής ισχύος της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτητα και στρατηγική παρουσία στη διεθνή σκηνή. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέδειξε την πυρηνική ενέργεια ως βασική επιλογή για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο Μακρόν ανέφερε ότι η Συμμαχία βρίσκεται υπό πίεση και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα εντός της. Ο Μητσοτάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε τη σημασία της δίκαιης κατανομής των αμυντικών βαρών, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά συμβάλει σημαντικά.

Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στους κινδύνους της παραπληροφόρησης και των deepfakes, προειδοποιώντας ότι αποτελούν σοβαρή πρόκληση για τη δημοκρατία, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους, και υπογράμμισε την ανάγκη οι ευρωπαϊκές πολιτικές να μετατρέπονται πιο γρήγορα σε πράξη.

«Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία»

Ο Γάλλος πρόεδρος το βράδυ της Παρασκευής μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παρακάθησε σε δείπνο προς τιμήν του, με περίπου 110 προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων κορυφαίοι υπουργοί (Ν. Δένδιας, Κ. Πιερρακάκης, Κ. Χατζηδάκης κ.ά.), ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, καθώς και κορυφαίοι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και του Πολιτισμού.

Επανέλαβε και από εκεί τη στήριξη της Γαλλίας στην Ελλάδα απέναντι σε οποιονδήποτε κίνδυνο και απειλή. «Από όλα όσα λοιπόν δεν είπα εδώ, από όσα είχα γράψει, θέλω απλά να υπενθυμίσω σε όλους όσοι είναι παρόντες εδώ στην Ελλάδα να γνωρίζετε κάτι, Πως πέραν όσων θα ήθελα να πω και όλα όσα είπα, να μην ξεχνάτε ποτέ πως οι Γάλλοι σας αγαπούν, η Γαλλία σας αγαπά. Να μην αμφιβάλλετε ποτέ και όποτε εμφανιστεί κάποιος κίνδυνος ξανά, να γνωρίζετε πως θα είμαστε εδώ για εσάς» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

Προς επίρρωση μάλιστα της δέσμευσής του κατέληξε λέγοντας πως «μην αμφισβητείτε ποτέ γιατί πραγματικά σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε με τόσο τεχνοκρατικούς όρους, η αλήθεια είναι πως η φιλία μας και η αγάπη που έχουμε για εσάς για άλλη μια φορά σφραγίζει το Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία! Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, Ζήτω η φιλία μεταξύ των δύο χωρών»!

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την πλευρά του τόνισε, κατά την προσφώνησή του, στο επίσημο δείπνο, ότι η «ελληνο-γαλλική συμπόρευση αποτελεί υπόδειγμα συνεργασίας για όλη την Ευρώπη, σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου σταθερές δεκαετιών αμφισβητούνται και η διεθνής νομιμότητα βάλλεται πανταχόθεν».

Το σημερινό πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 10:00, ο Εμάνουελ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» στον Πειραιά. Στις 11.30 ο κ. Μακρόν συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, θα λάβει χώρα υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις στον Τύπο.

Στις 16:00 αναμένεται να μεταβούν στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και να επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».