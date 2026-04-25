Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2026–2027 της ΔΥΠΑ, με τη συμμετοχή των δικαιούχων να γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της πλατφόρμας.

Σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει στα ψηφία 7, 8 και 9.

Η διαδικασία ξεκίνησε την Τρίτη 21 Απριλίου και εξελίσσεται κλιμακωτά και αύριο Κυριακή, 26 Απριλίου, μπορούν να κάνουν αίτηση όλοι οι δικαιούχοι ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές (voucher) για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια, παρέχοντας τη δυνατότητα για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα με επιδότηση, αλλά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται για 13 μήνες, με έναρξη την 18η Μαΐου, καλύπτοντας και περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως το καλοκαίρι, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα.

Πώς θα κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά, ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε βήματα:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Οι δικαιούχοι επισκέπτονται την υπηρεσία «Κοινωνικός Τουρισμός» στην πλατφόρμα gov.gr και επιλέγουν την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027.

2. Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet: Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη.

3. Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων: Οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουν την ορθότητά τους.

4. Δήλωση ωφελούμενων μελών: Στην αίτηση δηλώνονται τα μέλη της οικογένειας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σύζυγος ή παιδιά, ώστε να εκδοθούν οι αντίστοιχες επιταγές.

5. Οριστική υποβολή της αίτησης: Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων, οι δικαιούχοι προχωρούν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.