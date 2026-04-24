Οι διαιτητές της Super League έχουν απορίες και η ΚΕΔ πετά την μπάλα στην κερκίδα

Τις προηγούμενες αγωνιστικές των πλέι άουτ της Stoiximan Super League προέκυψαν δυο φάσεις που μπέρδεψαν τους τους διαιτητές και οι ρέφερι θα ήθελαν να αποσαφηνιστούν. Όμως, οι απορίες τους θα λυθούν στο σεμινάριο του καλοκαιριού και εφόσον παραμείνουν στην ΚΕΔ οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο, οι οποίοι έχουν επικεντρωθεί να βγουν χωρίς παράπονα τα πρωταθλήματα που βρίσκονται στην τελική ευθεία και αφήνουν στην άκρη την εκπαίδευση που ούτως ή άλλως θύμιζε «παπαγαλία»!

Τι θα ήθελαν οι διαιτητές να μάθουν; 1) Ο Κατοίκος (Αθηνών) έπρεπε να διακόψει το παιχνίδι Ατρόμητος-ΑΕΛ 3-2, επειδή παίκτης της φιλοξενούμενης ομάδας έπεσε πάνω του και ακολούθησε αντεπίθεση από την οποία σημειώθηκε το γκολ της ΑΕΛ;, 2) Ο Παπαδόπουλος (Μακεδονίας) σωστά ή λανθασμένα έδωσε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων στα τελευταία λεπτά του αγώνα Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 2-1 σε αλληλοτράβηγμα μέσα στην περιοχή; Η παράβαση (σ.σ. ο Παναιτωλικός έχασε το πέναλτι) δεν υποδείχθηκε στην κανονική ροή του αγώνα, παρά ο Πολυχρόνης (Πιερίας) κάλεσε τον Παπαδόπουλο σε on field review. Όμως, είναι δυνατόν να σφυρίξει επιθετικό φάουλ και μετά να αλλάξει την απόφασή του σε πέναλτι;

Να μην ξανασυμβεί

Επειδή τίποτα δεν έχει κριθεί αναφορικά με την υπόθεση του υποβιβασμού αλλά και γενικά για λόγους εκπαίδευσης η ΚΕΔ έπρεπε να ξεκαθαρίσει τις δυο προαναφερόμενες φάσεις επειδή οι διαιτητές έχουν μπερδευτεί. Τι θα συμβεί αν γίνουν παρόμοιες στα επόμενα παιχνίδια;

Έτρεξαν να κρυφτούν

Η ΚΕΔ έπρεπε να δείξει την δέουσα προσοχή για να μην δώσουν δικαιώματα οι διαιτητές ενόψει της συνέχειας των αγώνων της Stoiximan Super League. Εκτός αν δεν θέλει να πάρει θέση για να μην κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει στην ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Όμως, δεν είναι κακό να υπάρχει ερμηνεία κανονισμών και αυτό που κάνει η ΚΕΔ ισοδυναμεί με πέταγμα της μπάλας στην κερκίδα. Θυμίζουμε ότι γινόταν δημόσια τηλεκριτική από τον Λανουά, άσχετα αν ο Γάλλος δεν άντεξε την κριτική που του ασκούνταν και έσπευσε να κρυφτεί.

Τι δεν κατάλαβε η ΚΕΔ

Τη συγκεκριμένη εποχή η ΚΕΔ δείχνει σα να θέλει να παραμείνει εξαφανισμένη για να μην δώσει αφορμές επειδή λήγουν τα συμβόλαια των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο, οι οποίοι δεν έχουν κρύψει, συγκεκριμένα το έχουν δηλώσει, ότι θέλουν να μείνουν. Εκείνο που δεν έχουν καταλάβει είναι ότι καθρέπτης της δουλειάς τους είναι οι διαιτησίες αλλά και πως αντιμετωπίζουν (ο νοών νοείτο) τα λάθη που γίνονται…