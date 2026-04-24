Κόντης: «Θέλουμε να σηκώσουμε το Κύπελλο – Τεράστιο το όνειρο μας»

Στο τι πρέπει να κάνει ο ΟΦΗ προκειμένου να καταφέρει να κατακτήσει (25/4, 20:30) το Κύπελλο Ελλάδος Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ στον τελικό του Πανθεσσαλικού, αναφέρθηκαν Χρήστος Κόντης και Βασίλης Λαμπρόπουλος στη συνέντευξη Τύπου των δύο ομάδων.

Ο προπονητής των Κρητικών παραδέχθηκε πως οι Θεσσαλονικείς είναι το φαβορί, ωστόσο τόνισε τη δίψα και τη σημασία που έχει για το νησί η κατάκτηση του τροπαίου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κόντης στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν υπάρχει βάρος για τον τελικό: «Ο τελικός είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για εμάς, για το οποίο όλη η Κρήτη και εμείς περιμένουμε. Προσπαθούσαμε να μην έχουμε στο μυαλό μας τον τελικό, εκτός από την περασμένη εβδομάδα. Φαβορί είναι ξεκάθαρα ο ΠΑΟΚ, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κατακτήσει τέσσερα κύπελλα. Είναι δύσκολο παιχνίδι.

Το όνειρο μας είναι τεράστιο. Θα παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας κόντρα σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να το χαρούμε. Ελπίζουμε στο τέλος να καταφέρουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

Για την αντιμετώπιση του ΠΑΟΚ: «Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι με την ατομική τους ποιότητα μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια. Μεσοεπιθετικά, διαθέτει παίκτες με τεράστια προσωπικότητα και ταλέντο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αύριο, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε αυτοπεποίθηση.

Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να κρατήσουμε αρκετή ώρα την μπάλα για να μην δεχθούμε την πίεση του αντιπάλου με την μπάλα. Το κυριότερο είναι να καταφέρουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να αποκρούσουμε τον αντίπαλο, έχοντας την μπάλα στα πόδια».

Για το γεγονός ότι ο τελικός διεξάγεται ενδιάμεσα του πρωταθλήματος: «Δεν είμαι σίγουρος αν το timing είναι το ιδανικό. Για το format του πρωταθλήματος δεν είναι ιδανικό γιατί αν κατακτήσουμε το κύπελλο αύριο, τα Play Off 5-8 δεν θα έχουν καμία σημασία.

Νιώθουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε σε ένα καλό μομέντουμ. Αγωνιστικά, η στιγμή είναι ιδανική για εμάς. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, έχοντας αυτοπεποίθηση ως ομάδα».

Ακολουθούν και οι δηλώσεις του αρχηγού των Κρητικών, Βασίλη Λαμπρόπουλου, για τον μεγάλο τελικό του ΟΦΗ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λαμπρόπουλος:

Aν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία:

«Είναι ένας τελικός, ξέρουμε τον αντίπαλό μας, μπορεί η σεζόν να είναι δύσκολη για τον ΠΑΟΚ, ειδικά εξωαγωνιστική, δεν υπάρχει κάποιος που να το θέλει περισσότερο ή λιγότερο, είμαστε έτοιμοι και σε καλή αγωνιστική φόρμα, οπότε θα το διεκδικήσουμε στα ίσια και ο καλύτερος να κερδίσει».

Για την δεύτερη συνεχόμενη παρουσία στον τελικό και αν τον προσεγγίζουν διαφορετικά:

«Πέρσι μας είχαν κατακλείσει τα συναισθήματα, ζούσαμε ένα… όνειρο και χαθήκαμε λίγο εκεί. Σίγουρα πέρσι όταν χάσαμε τον τελικό θέλαμε να μας δοθεί μία ευκαιρία, νομίζω ότι πλέον έχουμε συγκρατημένα συναισθήματα και είμαστε πιο έτοιμοι γι’ αυτό το ματς, χωρίς να περιοριστούμε από εξωγενείς παράγοντες και νομίζω πως είμαστε σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση σε σχέση με πέρσι».