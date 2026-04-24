OT Delphi Economic Forum XI – Μαργώνης (Παπαστράτος): Τα 95 χρόνια μετασχηματισμού και το στοίχημα της καινοτομίας

Σε μια εποχή όπου η διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων όλο και… μειώνεται, η συμπλήρωση 95 ετών συνεχούς παρουσίας δεν είναι απλώς ένα ορόσημο. Είναι ένδειξη αντοχής, προσαρμογής και —κυρίως— στρατηγικών επιλογών που αντέχουν στον χρόνο. Η Παπαστράτος ανήκει σε αυτή την… εκλεκτή κατηγορία των λίγων επιχειρήσεων, που έχει καταφέρει όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να μετασχηματιστεί επανειλημμένα, ακολουθώντας –και συχνά προλαβαίνοντας– τις εξελίξεις.

Την 95χρονη πορεία της Παπαστράτος ανέπτυξε ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης μιλώντας στο OT Delphi Economic Forum XI και στον διευθυντή σύνταξης του ot.gr, Χρήστο Κολώνα, αναλύοντας τους λόγους που η εταιρεία κατάφερε να παραμείνει επίκαιρη.

«Η ιστορία της Παπαστράτος είναι μια επική επιχειρηματική ιστορία, αλλά τίποτα σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι τυχαίο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το βασικό χαρακτηριστικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, καθόρισε τη διαχρονική πορεία της εταιρείας είναι η ικανότητα προσαρμογής. «Προσπαθούσαμε πάντα να καταλάβουμε τι είναι το επόμενο που έρχεται και να το μετατρέψουμε σε γνώση και πράξη», σημειώνει.

Όλες οι σημαντικές στιγμές της Παπαστράτους, όπως είπε ο κ. Μαργώνης είναι ταυτόσημες με ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές στιγμές της ελληνικής οικονομίας και έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα:

Το 1931 με την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου, το οποίο ήταν ίσως το πιο σύγχρονο του κόσμου και ένα από τα πρώτα στη χώρα. «Οι αδελφοί Παπαστράτος εκείνη την εποχή είδαν ότι έπρεπε να μετακινηθούν από το εμπόριο καπνού στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, γιατί εκείνη την εποχή στον κόσμο η βιομηχανία κάλπαζε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

· Το 1975, στην αυγή της παγκοσμιοποίησης η Παπαστράτος συνεργάστηκε με τη Philip Morris International που άνοιξε τον δρόμο για τεχνογνωσία και διεθνοποίηση

· Το 2016 με τον ολικό μετασχηματισμό από το παραδοσιακό τσιγάρο προς τα νέα προϊόντα, ο οποίος συνοδεύτηκε από επενδύσεις άνω των 700 εκατ. ευρώ

Οι τρεις σταθερές στην πορεία της Παπαστράτος

Παρά τις αλλαγές, ο κ. Μαργώνης ξεχωρίζει τρεις σταθερές που διατρέχουν την ιστορία της εταιρείας:

· Πρώτον, η προσαρμοστικότητα. «Αν δεν μπορείς να αλλάξεις γρήγορα, μένεις πίσω».

· Δεύτερον, η συνέπεια στις επενδύσεις. «Αν δεν επενδύσεις, δεν μπορείς να περιμένεις ανάπτυξη».

· Τρίτον –και πιο σημαντικό– οι άνθρωποι. «95 χρόνια σεβασμός στον εργαζόμενο. Οι άνθρωποι έβαλαν πλάτη σε κάθε μετασχηματισμό».

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύει και τη σχέση με την κοινωνία: «Μια επιτυχημένη εταιρεία πρέπει να λειτουργεί μέσα σε μια κοινωνία που προοδεύει. Η Παπαστράτος ήταν πάντα παρούσα».

Ο νέος ρόλος στην PMI και η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη

Ο κ. Μαργώνης σχολιάζοντας την ανάληψη του ρόλου Αντιπροέδρου της Philip Morris International για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε τη σημασία αυτού του ρόλου τόσο για τον ίδιο προσωπικά, όσο και για την Ελλάδα.

Όπως λέει, «μεγάλη τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη». Δεν είναι όμως μόνο προσωπική εξέλιξη. Αντικατοπτρίζει και τη θέση της Ελλάδας στον όμιλο. «Στο πρόσωπό μου, η Philip Morris δείχνει πόσο σημαντική είναι η Παπαστράτος – όχι μόνο για τις εξαγωγές, αλλά και για το γεωπολιτικό της αποτύπωμα», υπογραμμίζει.

Για να προσθέσει. «Θα προσπαθήσω να βάλω την εμπειρία μου, καθώς επίσης και την γνώση της περιοχής, γιατί έχω δουλέψει στις χώρες αυτές και νομίζω ότι με τη βοήθεια της Παπαστράτος, γιατί πάντα στην Παπαστράτος όλα τα επιτεύγματα είναι συλλογικά, με τους ανθρώπους, το ταλέντο που υπάρχει νομίζω ότι, θα πάμε καλά και είμαι αισιόδοξος».

Το ελληνικό «case study»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ελληνική εμπειρία ως ένα επιτυχημένο case study για τον συνδυασμό καινοτομίας, επένδυσης και σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου στα smoke-free προϊόντα. «Η Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον case study. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια», σημειώνει, προσθέτοντας πως «ήταν αποτέλεσμα μιας πιο ρεαλιστικής και πιο ολιστικής προσέγγισης σε σχέση με άλλες χώρες που πήραν έναν άλλο δρόμο».

Καθοριστικό ρόλο, ανέφερε, έπαιξαν τρεις παράγοντες:

· Σταθερή φορολογία, που δημιούργησε προβλεψιμότητα για επιχειρήσεις και καταναλωτές, οδηγώντας σε έσοδα άνω των 200 εκατ. ευρώ για το κράτος την περίοδο 2021-2024.

· Χώρος στην καινοτομία, με την Πολιτεία να αναγνωρίζει τον ρόλο των νέων προϊόντων και να επιτρέπει την ανάπτυξή τους.

· Μετρήσιμα αποτελέσματα, με τη χώρα να καταγράφει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις καπνιστών στην ΕΕ και περιορισμό του παράνομου εμπορίου. «Αυτό το μοντέλο», σημείωσε, «δείχνει ότι όταν υπάρχει ρεαλισμός και ορθολογισμός, μπορείς να έχεις αποτέλεσμα».

Πηγή: ot.gr