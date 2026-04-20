Η διακύμανση της βαθμολογίας: Τα «ups and downs» στην κορυφή της Super League (pic)

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς επικράτησε με 3-0 εύκολα και ουσιαστικά «πέταξε» εκτός μάχης πρωταθλήματος τον Δικέφαλο του βορρά που έμεινε στο -8 από την κορυφή τέσσερις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play off της Super League.

Η Ένωση έκανε ακόμη ένα βήμα στον δρόμο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ουσιαστικά ο αντίπαλος της είναι πλέον μόνο ο Ολυμπιακός, ο οποίος με μια εξαιρετική εμφάνιση πέρασε από τη Λεωφόρο και νίκησε στο ντέρμπι «αιωνίων» τον Παναθηναϊκό με 2-0.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στο -5 από την ΑΕΚ και θα παλέψει για να πάρει το πρωτάθλημα, με τη «μάχη» του τίτλου από το ξεκίνημα της χρονιάς να είναι έντονη και να έχει πολλές διακυμάνσεις.

Συγκεκριμένα, το Football Meets Data δημοσίευσε ένα γράφημα από τη Super League και τις εναλλαγές στην κορυφή, με το πρωτάθλημα να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο απρόβλεπτα και αμφίρροπα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο σερί παραμονής στην κορυφή δεν ξεπέρασε τις τέσσερις αγωνιστικές, δείγμα του πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες και πόσο εύκολα μπορούν να ανατραπούν τα δεδομένα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Είναι δεδομένο πλέον πως κάθε απώλεια βαθμών κοστίζει άμεσα, ενώ κάθε νίκη σε ντέρμπι μπορεί να αλλάξει πλήρως τη βαθμολογική εικόνα. Η ΑΕΚ φαίνεται να κάνει τις πιο σημαντικές νίκες στο κατάλληλο σημείο της χρονιάς, όμως με 4 αγωνιστικές να απομένουν στο μίνι πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός παραμένει ζωντανός στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Δείτε το γράφημα με τη διακύμανση στην κορυφή της Super League