Η Νέα Μετα-δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 20 Απριλίου 2026, 08:10

Η αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους θεσμούς οδηγεί τη χώρα σε ένα τοπίο που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί δημοκρατικό

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η συζήτηση για τη «μεταδημοκρατία» κρατάει πολλά χρόνια και έχει διάφορες αφορμές. Κοινός τόπος σε όλες τις συζητήσεις γύρω από αυτή την έννοια, ότι οι «φιλελεύθερες δημοκρατίες» γίνονται ένα θεσμικό κέλυφος χωρίς πραγματικό περιεχόμενο, αφού οι πραγματικές αποφάσεις δεν αφορούν τους τυπικούς δημοκρατικούς θεσμούς, αλλά τις πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ.

Και όντως μπορεί κανείς να σκεφτεί, για παράδειγμα, τον τρόπο που για πολλά χρόνια σε αρκετές χώρες η σύγκλιση κεντροδεξιών και κεντροαριστερών κομμάτων στην πραγματικότητα δεν έδινε πραγματικά περιθώρια πολιτικής επιλογής, ιδίως από τη στιγμή που τα περισσότερα «κόμματα εξουσίας» υποστήριζαν ότι κυρίως προσαρμόζονταν στις ανάγκες των αγορών.

Αυτό, άλλωστε, μπορεί να εξηγήσει γιατί την περασμένη δεκαετία, μέσα σε μια συνθήκη μεγάλης κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, οι «Αγανακτισμένοι» (που κάθε άλλο παρά «ψεκασμένοι» ήταν όπως υποστήριξαν όλες οι παραλλαγές του «Ακραίου Κέντρου»), σε όλο τον κόσμο, διεκδίκησαν πραγματική δημοκρατία, δηλαδή να έχουν οι πολίτες λόγο στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Σε χώρες όπως η Ελλάδα αυτό ήταν ακόμη πιο έντονο, εάν αναλογιστούμε ότι στην περίοδο των μνημονίων η δημοκρατική διαδικασία υπονομεύτηκε βάναυσα και από τις αντιδραστικές απαιτήσεις των δανειστών, σε μια από τις χειρότερες στιγμές της «Ενωμένης Ευρώπης».

Όμως, πιστεύω ότι με το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη εισερχόμαστε σε ένα νέος είδος μεταδημοκρατίας, ακόμη πιο επιθετικής. Γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο την περιφρόνηση στην πραγματική δημοκρατική λογοδοσία, αλλά και την προσπάθεια να κατοχυρωθεί, θεσμικά αλλά και συμβολικά, ότι μια πολιτική παράταξη που είναι εμφανώς μειοψηφική θα παραμείνει εσαεί πολιτικά κυρίαρχη, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει να ξαναγράψει το Σύνταγμα.

Πώς αλλιώς να περιγράψουμε μια πολιτική πρακτική που υποκρίνεται ότι δεν υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που καθιστούν απολύτως βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αυτοδύναμη στις επόμενες εκλογές και που εξαγγέλλει μια συνταγματική αναθεώρηση που σε μεγάλο βαθμό θέλει να θωρακίσει την τρέχουσα κυβερνητική κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής της φιλοσοφίας του εκλογικού νόμου. Για να μην αναφερθώ ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε μια τόσο εντυπωσιακά ρητή προσπάθεια εργαλειοποίησης της δυνατότητας νομοθέτησης. Ενώ οποιαδήποτε κυβέρνηση ήταν στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα προσπαθούσε τουλάχιστον να περιορίσει το πολιτικό κόστος, αναλαμβάνονται μέρος της ευθύνης, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που σπεύδει να ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να περιορίσει τη δυνατότητά της να ερευνά υπουργούς. Με τον ίδιο τρόπο που όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών αρνήθηκε να προχωρήσει σε μέτρα διαφάνειας ως προς τη δράση της ΕΥΠ, αλλά αντιθέτως έκανε πιο δυσχερή τη διερεύνηση τυχών παρατυπιών από τη μεριά της.

Όλα αυτά συμπληρώνονται από τον ίδιο τον τρόπο που η κυβέρνηση διαχειρίζεται τον δημόσιο λόγο της αλλά και τη δημόσια σφαίρα συνολικά. Η επιμονή της κυβερνητικής πλευράς, του πρωθυπουργού προεξάρχοντος, να μην παραδέχεται ούτε ένα σφάλμα και πρακτικά να υποστηρίζει ότι «όλα καλώς καμωμένα» από τους υπουργούς τους, συντονίζεται με ένα μηντιακό τοπίο όπου μια σειρά από μέσα που είτε ανήκουν σε φίλια επιχειρηματικά κέντρα, είτε συντηρούνται από τη διαχείριση της κρατικής διαφήμισης, απλώς αποσιωπούν ολόκληρα τμήματα της επικαιρότητας, δεν αναφέρονται σε γεγονότα και εξελίξεις, ή στη καλύτερη περίπτωση, σπεύδουν να «θάψουν» την είδηση μέσα σε έναν ορυμαγδό «εντυπωσιακών» θεμάτων. Με εμφανή σκοπό να υπάρχουν πολίτες που να ζουν μέσα σε μια «επικοινωνιακή φούσκα» όπου δεν έγιναν υποκλοπές, όπου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπου η αντιπολίτευση είναι απλώς κάποιοι «τοξικοί» τύποι. Και που βέβαια σπεύδουν να υπογραμμίζουν διαρκώς πόσο παντοδύναμη είναι αυτή η κυβέρνηση ακόμη και όταν είναι προφανές ότι ορισμένες πρωτοβουλίες της, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, δύσκολα θα ξεπεράσουν τον πραγματικό συσχετισμό στη Βουλή, πριν και – κυρίως – μετά τις εκλογές.

Όλα αυτά συνδυασμένα με μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια να παρουσιάσουν ένα τοπίο όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές, όχι τόσο με την πρόθεση να πείσουν τους πολίτες ότι η καλύτερη και ασφαλέστερη επιλογή είναι να στηρίξουν την κυβέρνηση, όσο να τους υποδείξουν ότι δεν έχει νόημα να αναζητήσουν εναλλακτική. Κοινώς, ότι εάν δεν τους αρέσει αυτή η κυβέρνηση, τότε καλύτερα να καθίσουν σπίτι τους την ημέρα των εκλογών. Γιατί είμαι βέβαιος ότι ήδη κάποιος στο Μέγαρο Μαξίμου έχει κάτσει και έχει μετρήσει σε ποια κλίμακα αποχής το 30% θα γίνει 38%…

Και εδώ έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα με αυτή την εκδοχή μεταδημοκρατίας. Γιατί δεν είναι απλώς η «θωράκιση» των πραγματικών κέντρων εξουσίας από τη λαϊκή βούληση, αλλά και η συστηματική αποθάρρυνση απέναντι στην πολιτική συμμετοχή, η καλλιέργεια, δηλαδή, της πολιτικής απάθειας ως μόνης εφικτής πολιτικής στάσης. «Τίποτα δεν αλλάζει, κοίτα τη δουλειά σου» είναι το γενικό στίγμα. Κάτι που υπονομεύει βαθιά τη δημοκρατία, ακριβώς γιατί αυτή δεν είναι απλώς ένα τυπικό πλαίσιο, αλλά πρωτίστως μια κοινωνική δυναμική, μια απαίτηση συμμετοχής και μια διεκδίκηση της κοινωνίας να έχει λόγο.

Αυτό ακριβώς είναι και το αδύναμο σημείο της στρατηγικής αυτής. Η κοινωνία δεν έχει φτάσει ακόμη στην απάθεια. Δείχνει βουβή αλλά δεν είναι. Αντιθέτως επιζητά την πολιτική αλλαγή, δηλαδή την επιστροφή στην πραγματικά δημοκρατική πολιτική. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, της ανάληψης ευθύνης, από πρόσωπα και δυνάμεις που θα εκπροσωπήσουν αυτό το αίτημα.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Κόσμος
Αντίποινα για αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η κοινωνία ήδη πληρώνει το μάρμαρο
Η εντυπωσιακή αύξηση του πληθωρισμού είναι απλώς ένα προμήνυμα της επιδείνωσης της κατάστασης στην οικονομία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση Μητσοτάκη: η «νέα κανονικότητα» θεσμικής παραβατικότητας, κυνισμού, υπονόμευσης της δημοκρατίας
Η χειρότερη κληρονομιά που θα αφήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η «κανονικοποίηση» της περιφρόνησης στους θεσμούς και της αυθαιρεσίας της εξουσίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η ήττα του Ορμπανισμού δείχνει το μέλλον του Μητσοτακισμού
Η Ουγγαρία με την ήττα του Όρμπαν δείχνει πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις που γίνονται «καθεστώτα». Στις δημοκρατίες καμιά κυβέρνηση δεν είναι αιώνια και η αλαζονεία είναι πάντα ο χειρότερος οδηγός.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο παραγραφής αδικημάτων, αλλά ήδη σπαταλάται -εσκεμμένα;-πολύτιμος χρόνος

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η χαμένη τιμή της ελληνικής κεντροδεξιάς
Οι βαριές κουβέντες του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή υπογράμμισαν το ρήγμα που έχει προκαλέσει στον «λαό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς» η πρακτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ 1-2-3, υποκλοπές, Τέμπη, «συστήματα καταμέτρησης»: όποτε και εάν κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης με την κατσίκα στην πλάτη θα πάει
Λίγες κυβερνήσεις έχουν τόσες πολλές ανοιχτές υποθέσεις σκανδάλων όσο αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα «εκτιμηθεί» δεόντως και στις εκλογές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Κρύβεται» η κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ελπίζοντας ότι θα το «ελέγξει» και θα αποφύγει νέες αποκαλύψεις
Η απόφαση της κυβέρνησης να αναβάλει τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές στη Βουλή, παρατείνοντας την ένοχη σιωπή της, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια «χειρισμού» ενός ζητήματος με το οποίο αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Στράτος Ιωακείμ
Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Δημογραφικό: Πόσοι θα είναι οι Έλληνες το 2100 – Η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού
Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν έντονα τα φαινόμενα γήρανσης και υπογεννητικότητας. Η μεγάλη ανησυχία με βάση τις προβολές έως το 2100 και η ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού.

Στράτος Ιωακείμ
Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία
Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ ιρανικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ - Με αντίποινα προειδοποιεί η Τεχεράνη που δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις, εκτός αν οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

