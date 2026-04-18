Η Κόβεντρι του Φρανκ Λάμπαρντ επέστρεψε στην Premier League

Μετά από 25 χρόνια, η αναμονή της Κόβεντρι για την επιστροφή στα «σαλόνια» του αγγλικού ποδοσφαίρου έφτασε στο τέλος της! Η ιστορική ομάδα πήρε την ισοπαλία (1-1) με γκολ του Τόμας στο 84ο λεπτό στο εκτός έδρας ματς με τη Μπλάκμπερν και τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας της Championship, εξασφάλισε την απευθείας άνοδό της στην Premier League.

Στην κορυφαία κατηγορία άλλωστε η Κόβεντρι αγωνιζόταν ανελλιπώς επί πολλές δεκαετίες, από το 1967 μέχρι και τον υποβιβασμό της το 2001. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έφτασε να παίζει μέχρι και την 4η κατηγορία της χόρας (σ.σ. τη σεζόν 2017/18), ωστόσο τα τελευταία χρόνια ξαναστάθηκε στα πόδια της και άρχισε να ανεβαίνει. Πλέον, υπό την καθοδήγηση του άλλοτε θρυλικού αρχηγού της Τσέλσι, Φρανκ Λάμπαρντ, ετοιμάζεται ξανά για τη συμμετοχή της ανάμεσα στους «μεγάλους» της χώρας, την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Υπενθυμίζεται ότι τρία χρόνια πίσω είχε φτάσει και πάλι πολύ κοντά στην άνοδο -το 2023- ωστόσο τότε είχε αποκλειστεί από τη Λούτον στα πέναλτι, στον τελικό των play-offs.

Ως προς το δεύτερο απευθείας εισιτήριο για την άνοδο στην Premier League, η μάχη θα δοθεί μέχρι τέλους ανάμεσα σε Ίπσουιτς (75β.), Μίλγουολ (73β.), Σαουθάμπτον (72β.) και Μίντλεσμπρο (72β.), με την πρώτη να έχει προβάδισμα και παιχνίδι λιγότερο.